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9 июля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Деноминация рубля в России состоялась в далеком январе 1998 года. Коэффициент был 1:1000, и по замыслу премьера Виктора Черномырдина и президента Бориса Ельцина срезание нулей должно было навсегда заставить россиян забыть о мрачном времени постоянной девальвации рубля и гиперинфляции.

Однако уже в августе 1998 состоялся дефолт и как следствие девальвация рубля. Инфляция до недавнего времени оставалась основной головной болью российских властей. А последнюю девальвацию 2014 года, вызванную санкциями и падением цен на нефть, в России вспоминают до сих пор. Рубль с 1998 значительно потерял свою стоимость относительно товаров и услуг и всех без исключения мировых валют.

При этом инфляция сейчас низкая - 3%, международные резервы Банка России превышают 550 млрд долл. или грубо равны двум годовым бюджетам Российской Федерации. Самое время подумать о новой деноминации рубля, мера необходимая и момент неплохой. Недавно принятые поправки в Конституцию завершили формирование государственного устройства российской буржуазной республики, пора поставить точку и в рыночных реформах, начатых в далеком 1992 году.

Коэффициент деноминации один к ста напрашивается сам собой

В этом случае бутылка воды 30-70 копеек, проезд в метро - 50 копеек, да и квартиры перестанут стоить миллионы. Ужин в московской модной ресторации на двоих - 100-150 руб. А за доллар будут давать 60-70 копеек, что близко к курсу советского рубля. Только в отличие от СССР нет товарного дефицита, есть развитый рынок акций и облигаций и рубль без проблем меняется на любую валюту, за валютные операции в России давно не сажают в тюрьму.

Какова цена вопроса?

На самом деле она не очень велика. Расходы будут за счет Банка России, как эмиссионного центра, а не за счет бюджета. В современной буржуазной России себестоимость изготовления банкноты составляет от 60 копеек до 1,5-2 рублей за штуку. У новых денег, вероятно, она будет немногим выше, т.к. они будут лучше защищены. Однако значительная часть платежей в экономике сейчас безналичные. Здесь вообще никаких расходов.

Основная проблема как раз в другом. Правильно выбрать россиян, которые будут изображены на новых деньгах. Советская власть с этим не рисковала. Везде был Владимир Ленин. Ведь, как известно, Россия - страна с непредсказуемым прошлым. Мое мнение - конкретных персон можно определить интернет-голосованием. При этом стоит избегать неоднозначных фигур, которые могут вызвать конфликт в российском обществе. Неплохой выбор - Александр Невский, Минин и Пожарский, Петр Столыпин, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Михаил Булгаков и т.д.

В заключение отмечу, что деноминация рубля - вещь нужная. Но не стоит забывать и о единой валюте для стран Евразийского Союза. Евразийский евро или алтын. Без него единый рынок товаров, услуг и капитала невозможен. Опыт единой европейской валюты оказался успешен. И вполне подходит Белоруссии, Российской Федерации и Казахстану.

Александр Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик.