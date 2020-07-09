9 июля 2020 года в Хабаровске задержан губернатор края

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9 июля 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: obsrvr.livejournal.com

В СК России продолжают расследовать уголовное дело в отношении ОПГ, «причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершённых в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области»...

Сначала цитата из 1990-х: «У нас нет мафии, у нас новые формы социально-политической организации общества и элиты».

Теперь новость 2020-го: Следственный комитет опубликовал видео, на котором задержанного губернатора Хабаровского края Фургала отправляют в Москву для проведения следственных действий. Ранее сообщалось, что следствие намерено ходатайствовать об аресте губернатора Хабаровского края...

Из вики-данных: Серге́й Ива́нович Фурга́л (род. 12 февраля 1970, Поярково, Амурская область) — российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года...

Принимал участие в выборах губернатора Хабаровского края, состоявшихся в единый день голосования 9 сентября 2018 года. По итогам первого тура вышел во второй вместе с единороссом Вячеславом Шпортом (35,62 %) с результатом 35,81 %, в абсолютных числах опередив его на 675 голосов избирателей. Во втором туре, состоявшемся 23 сентября 2018 года, одержал победу: в утверждённых избиркомом Хабаровского края результатах голосования Фургал (на фото - слева) победил Шпорта (справа) с большим отрывом — 69,57 % против 27,97 %. Явка избирателей в первом туре выборов составила 36,09 %, во втором — 47,49 %

В октябре 2018 года по личному распоряжению Фургала были приостановлены сомнительные, по его мнению, госзакупки, суммарная трата на которые составила бы 150 млн рублей. Кроме того, по решению Фургала была выставлена на продажу правительственная яхта Хабаровского края, которая находилась на балансе краевой администрации около 8 лет. Её содержание обходилось бюджету региона в 600 тысяч рублей в год.

В декабре 2018 года Фургал подписал постановление (вступило в силу 1 января 2019 года), которое вводит новый порядок расчёта доплат бывшим госслужащим и депутатам регионального парламента — их пенсии станут меньше как минимум в два раза в зависимости от случая. Этот шаг позволит сэкономить 9 миллионов рублей в год.

В феврале 2019 года Фургал, комментируя появившиеся в информационном пространстве слухи о своей месячной зарплате размером в 1 млн рублей, ответил, что «сократил свою зарплату значительно, в разы», и она стала равняться около 400 тыс. рублей в месяц.

По сообщениям СМИ в мае 2018 года, когда пост губернатора Хабаровского края занимал проигравший осенью 2018 года выборы Вячеслав Шпорт, официальная зарплата губернатора края до избрания Фургала на должность действительно была больше в несколько раз и составляла около 1,4 млн рублей в месяц.

В феврале 2019 года Фургал сообщил о том, что экономия бюджетных средств за счёт сокращений подведомственных региональным властям учреждений и чиновников составит до 1,2 млрд рублей в год. Тогда же Фургал заявил о том, что власти края намереваются сократить государственный долг региона с 49,1 млрд в январе 2019 года до 30 млрд рублей к 2025 году. По его словам, Хабаровский край «не делает новых заимствований, а старые гасятся». В феврале 2019 года государственный долг Хабаровского края составляет 48,7 млрд рублей (в январе составлял 49,1 млрд руб.) — за месяц регион отдал долгов на 350 млн рублей.

В начале марта 2019 года Законодательная дума Хабаровского края принимает два закона об ограничении полномочий губернатора:

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Хабаровского края» от 30.10.2013 г. был принят Законодательной думой V созыва, полномочия которого истекли осенью 2014 года, спустя несколько месяцев после избрания губернатором Вячеслава Шпорта. В статье 3 этого закона отменялась обязанность губернатора вносить на рассмотрение Думы кандидатуры в правительстве, а также отменялась возможность вынесения краевой Думой импичмента губернатору и тем членам правительства, в утверждении которых она принимала участие. Законом, принятым 1 марта 2019 г., Законодательная дума буквально отменила статью 3 закона от 2013 года.

В середине марта 2019 года Фургал утвердил запрет в отношении всех членов краевого правительства, за исключением трёх первых заместителей главы правительства, на полёты в командировки бизнес-классом за счёт бюджетных средств региона - только эконом-классом...

6 февраля 2019 года выполнение долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре было раскритиковано вице-премьером — полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым. Местные СМИ заявляли о неосвоении суммы, выделенной на строительство и модернизацию объектов в рамках долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре, в 426 млн рублей.

30 мая 2019 года, выступая перед краевой Законодательной думой Фургал сказал, что в связи с неосвоением выделенных на реализацию долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре средств за 2018 год, Хабаровский край вернул в федеральный бюджет России 571 млн рублей.

7 мая 2019 года Фургал поручил уполномоченной комиссии краевого правительства разработать план по сокращению региональных чиновников на 15 %. По его словам, «подведомственные учреждения занимают шикарные здания, сооружения, чиновники летают бизнес-классом, ездят на дорогих машинах»...