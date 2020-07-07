На Украине произошла очередная перемогозрада

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7 июля 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ru-polit.livejournal.com

И так, на Украине очередная перемогозрада. В Киев прибыл контейнерный поезд из Китая. Точнее из Уханя(!!!). Он был в пути 15 дней, прошел 9.5 тысяч км и доставил в столицу Украины изделия китайской легкой промышленности.

Предполагается, что поезд будет ходить еженедельно. Казалось бы перемога, но это не совсем так. Смотрим внимательно:

Во-первых, сразу бросается в глаза, что платформы, на которых пришел груз, принадлежат агрессору. Телефонный номер транспортной госкомпании с кодом 495, принадлежащим Москве.

Во-вторых, смотрим маршрут движения поезда:

China rail way, или Китайские железные дороги

Контейнерный поезд Wuhan - Киев

Полный маршрут поезда :

территория Китая: Ухань - Эрэн-Хото

территория Монголии: Замын-Уудэ (31010371) - Сухе-Батор (31010686)

территория РФ: Наушки (937304) – Суземка (204408)

территория Украины: Зерново (334601) – Киев-Лиски (321000)

Это как понимать?

Страна 6 лет находится в состоянии войны с агрессором, а агрессор еще и зарабатывает на транспортировке грузов для жертвы? Меня аж трясёт. Куда, скажите, смотрят патриоты Украины? Где свидомые граждане, неравнодушные к судьбе страны? Почему не выходят на улицы и не ложатся на рельсы перед этим предательским поездом? Почему лучшие люди страны не скачут и не жгут покрышки?