Микромировая война в Ливии

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7 июля 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: genby.livejournal.com

Получив большое количество турецкой помощи, специалистов Авиации и 15 000 сирийских боевиков 7 апреля Правительство национального согласия Ливии начало операцию Вулкан Гнева. Войска ливийской национальной армии, начали отступать.

Некоторые русофобы, начали считать, что Россия в лице «пригожинских наемников» потерпела поражение. Забывая, что на самом деле в Ливии сражаются 2 коалиции. Не забывайте про остальных...

На одной стороне ливийское Правительство национального согласия (ПНС), которое поддерживают Турция, Катар, Италия, Тунис, отчасти США и Британия.

На другой Ливийская Национальная Армия (ЛНА) которое поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет, Франция, Саудовская Аравия, Кипр, и отчасти Израиль, ну и как кем-то считается, Россия.

Лично я тут вижу, столкновение двух европейских нефтедобывающих монстров итальянской Eni и французский Total, в которое внезапно вмешалась третья сторона. Мечтающая подмять под себя ливийскую нефтедобычу Турция. Позиция России, как и в Сирии всегда проста и незамысловата. Желательно, чтобы нефть в Ливии никто добывал, и за это мы будем «биться до последнего ливийца». Что и делаем 9 лет.

Конечно, озвучить свою позицию ни одна из сторон не может. Все прикрываются благом ливийского народа, на словах выступают за перемирие, но тщательно разжигают пожар этой микромировой войны. Все поражения и победы сторон можно оценить только в одном ракурсе. Насколько стороны достигли своих целей.

Растет добыча нефти в Ливии ЕНИ или ТОТАЛ - это победа одной из сторон конфликта. Падает добыча нефти или топчется возле нулевой отметки , то это победа России, которая продает всем заинтересованным сторонам российское оружие.

Недавно я давал цифры из последнего обзора ОПЕК. Добыча в Ливии с 3 млн. бочек в день в мирные времена Каддафи, «уджамехерилась» в прошлом году до миллиона. С начала 2020 добыча скатилась до 0,3 млн., а теперь вышла на уровень 0,08 баррелей в день. Ливии в ОПЕК даже разрешили не сокращать добычу...

Поражения понесли что одна, что другая коалиция, и в данном случае, как всегда побеждает В.Путин. Уже 9 год, приносящий в Ливию мир. Забавно, что введение турками, а в ответ ОАЭ и Египтом авиации, выводит конфликт на новый уровень, где даже втихаря в тысячах километрах от фронта, добывать нефть теперь будет ужасно затруднительно. Теперь и прошлогодние миллион бочек нефти в день будут казаться невиданным богатством.

Пока войска перепихиваются на ливийских фронтах, Россия пожинает плоды победы. Кроме продаж оружия ОАЭ, (заявка Египта купить противокорабельную систему «Бастион», закупка ОАЭ новых «Панцирей») прекращения добычи нефти в Ливии, еще и турки вывезли из Сирии 15 000 боевиков. Ныне войска Хафтара подтягивают к Сирту, сделанные еще С.П.Королевым баллистические ракеты Р-17(на фото). Интересно - где взяли?

Теперь начнут кидаться шутихами посерьезней. Насчет продаж оружия, только и пестрят заголовки по северной Африке:

"Египет хочет, чтобы Россия ускорила поставки ПВО в Ливию",

"Египет намерен бросить вызов Турции и Израилю как сильнейшему военно-морскому флоту в Средиземноморье с помощью новой ракетной системы "Бастион".

"Египет станет крупнейшим оператором российских танков Т-90 в Средиземноморье"...

PS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что российские власти не планируют принимать закон о ЧВК, чтобы придать им легальный статус. Это осложняет задачу Русской службе «BBC» и другим СМИ поиск прямых связей между Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнера».