НАТО выдало украинской армии домашнее задание с приложением

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3 июля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bmpd.livejournal.com

В опубликованном 2 июля 2020 года интервью главнокомандующего вооруженных сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака информационному агентству министерства обороны Украины АрміяInform, в числе прочего, заявлено о намерении усилить развертываемые в зоне боевых действий на Донбассе бригады украинской армии полученными американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin, а также отработать применение приобретенных турецких БЛА Bayraktar TB2 "с боевым поражением цели".

- На Ваш взгляд, какая заинтересованность стран-членов Альянса в тесном сотрудничестве с Украиной?

- Надо признать всем, что независимая, демократическая, суверенная и сильная Украина - ключ к европейской безопасности. Кроме того, офицеры НАТО уже много позаимствовали из боевого опыта наших воинов.

- Какие главные итоги сотрудничества со странами-членами Альянса за годы российско-украинской войны?

- Еще раз хочу отметить вот что: масштабное реформирование армии - это наше домашнее задание. Никто нашу работу за нас не будет выполнять...

В частности, с участием инструкторов из США подготовлено 13 батальонов и 3 бригады. В период 2015-2019 годов с участием британских инструкторов (операция «Орбитал». - Авт.) подготовлено более 17500 военнослужащих вооруженных сил Украины и более 17000 наших военных подготовлено с участием канадских инструкторов (операция «Юнифайер». - Авт.). Литовская же тренировочная миссия помогает готовить личный состав Сил специальных операций и механизированных, десантно-штурмовых подразделений, а также снайперов. Другая важная задача этой миссии - воспитание лидеров старшинско-сержантского состава.

- А по материально-технической помощи Украине ...

- Сейчас Украина является крупнейшим реципиентом (получателем. - Авт.) помощи НАТО, которую предоставляют государствам-партнерам в рамках трастовых фондов Альянса...

К примеру, за период 2014-2020 годов мы получили помощи только от американских коллег на сумму более 490 млн долларов США. Перечень предоставляемого оборудования достаточно широк: от современных средств связи и бронированных автомобилей до систем контрснайперскои борьбы и радиолокационных станций.

В этом году перечень оборудования в рамках помощи от США включает более 30 наименований. Все это существенно повышает наши способности по сдерживанию российского агрессора. Кроме того, недавно доставили новую партию закупленных Минобороны Украины современных противотанковых комплексов и ракет к ним.

- Вы упомянули об американских противотанковых комплексах, и у меня сразу вопрос о готовности их применения, как и по «Байрактару».

- Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС (Операция объединенных сил, ранее АТО), активно отрабатывается тактика применения «Джавелинов». Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать «Джавелинами». Кроме того, при подготовке этой бригады к очередной ротации отработаем и применение беспилотников «Байрактар» с боевым поражением цели.

- А какие еще изменения произошли в программе подготовки бригад перед направления в район ООС?

- Сейчас мы гораздо больше внимания и времени уделяем подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За 6 лет мы научились хорошо обороняться. А армия должна быть обучена и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовлена к разному развитию событий...

- Это значит, что освобождение оккупированной части Донбасса, на Ваш взгляд, возможно не только дипломатическим путем?

- Я отвечаю за боеспособность армии, за ее развитие, за ее готовность адекватно реагировать на вызовы современности. Ваш вопрос - это вопрос к руководству государства, политикам... От себя скажу, сейчас предпринимаются огромные усилия со стороны Президента, украинского дипломатического корпуса, наших переговорщиков для поиска таких аргументов, создание такой конфигурации ситуации, чтобы Российская Федерация убралась с Донбасса. Продолжает давить на Кремль и прогрессивный мир. И эта поддержка наших зарубежных партнеров сверхважная. При этом следует помнить, что сильная армия - это всегда серьезный аргумент при переговорах...