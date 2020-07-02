Общество биржевых спекулянтов интересуется рыночными котировками, а не политикой

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2 июля 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Тренд по притоку частных инвесторов на Мосбиржу ускоряется. Облигации теряют интерес широкой финансовой аудитории по мере того, как снижается ключевая ставка Банка России. Недавно ЦБ снизил ключевую ставку с 5,5% до 4,5%. На конец года она, вероятно, составит 4%.

Если за весь прошлый год нетто-приток со стороны частных инвесторов составил почти 700 млрд руб., то за пять месяцев этого года - 192 млрд руб. Рынок акций по притоку частных клиентов уже догоняет рынок облигаций: за январь-май инвесторы вложили 155 млрд руб. Обвал фондовых индексов в марте вызвал ажиотажный спрос на подешевевшие бумаги (более 30 млрд руб.), который продолжил расти в апреле (32 млрд руб.), несмотря на отскок рынка.

Вероятно, в текущем году нетто покупок акций будет уже даже больше, чем облигаций. С начала года 1,25 млн человек открыли брокерские счета, а их общее число достигло 5,1 млн. Объем сделок частных инвесторов на рынке акций взлетел в 2,5 раза относительно прошлого года, а их доля в обороте достигла 43%. По оценкам участников рынка, по итогам 2020 года число уникальных брокерских счетов может превысить 7 млн.

Несмотря на все заявления, что в России у людей нет денег, мы видим абсолютно другую тенденцию. Деньги есть.

При этом мы видим абсолютно экономически адекватное поведение россиян, которые за последние 20 лет стали абсолютно буржуазной нацией. Как только ставки по депозитам стали значительно уступать дивидендной доходности голубых фишек - начался переток частных сбережений на рынок акций.

Владимир Путин прав: люди в России изменились и возврат к коммунизму и социализму советского типа невозможен.

И с моей точки зрения это очень и очень хорошо. Общество биржевых спекулянтов интересуется, прежде всего, рыночными котировками, а не политикой. А о социальной справедливости не думает вообще. Россия все больше похожа на США, где, как известно, всё - от уверенности потребителей до результатов президентских выборов - определяется, прежде всего, биржевыми индексами.

Пересмотр итогов приватизации? Не слышали.

Ненавидимый всеми Чубайс по факту оказался прав.

Александр Юрьевич Разуваев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик