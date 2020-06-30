Зачем собирают

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30 июня 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: irek-murtazin.livejournal.com

Меня тоже могут призвать, как капитана запаса. Несмотря на то, что мне уже 56 лет, я до сих пор стою на воинском учете.

Вспомнил, как в марте 2008 года меня вызывали повесткой в военкомат:

А уже в военкомате узнал, что в июле-августе планируется развертывание танковой дивизии и проведение «крупномасштабных учений для отработки взаимодействия частей и подразделений». Только Татарстан тогда получил разнарядку призвать на сборы 2000 рядового и сержантского состава и 200 офицеров, находящихся в запасе.

Помню, пошутил я в военкомате: - «Намечается война с Британией?»

То ли дошутился, то ли еще по какой причине, но на те сборы меня решили не призывать.

А в августе, если кто забыл, началась 5-дневная российско-грузинская война…

Что-то встревожил меня указ Главнокомандующего о призыве запасников на военные сборы.

Очевидно же, что сейчас не самое лучшее время для сборов. Коронавирус еще не побежден окончательно да и экономику вроде бы надо восстанавливать…

Или на сборы хотят призвать тех, кто потерял работу? Поддержать, подкормить?

А, может, у границ России зреет очаг нестабильности? В Беларуси, например? Или Казахстане? И принято решение провести «плановое обслуживание» бронепоезда, который, как известно, «стоит на запасном пути»?

Какие еще есть версии?