Зачем собирают

Меня тоже могут призвать, как капитана запаса. Несмотря на то, что мне уже 56 лет, я до сих пор стою на воинском учете.
Вспомнил, как в марте 2008 года меня вызывали повесткой в военкомат:
А уже в военкомате узнал, что в июле-августе планируется развертывание танковой дивизии и проведение «крупномасштабных учений для отработки взаимодействия частей и подразделений». Только Татарстан тогда получил разнарядку призвать на сборы 2000 рядового и сержантского состава и 200 офицеров, находящихся в запасе.
Помню, пошутил я в военкомате: - «Намечается война с Британией?»
То ли дошутился, то ли еще по какой причине, но на те сборы меня решили не призывать.
А в августе, если кто забыл, началась 5-дневная российско-грузинская война…
Что-то встревожил меня указ Главнокомандующего о призыве запасников на военные сборы.
Очевидно же, что сейчас не самое лучшее время для сборов. Коронавирус еще не побежден окончательно да и экономику вроде бы надо восстанавливать…
Или на сборы хотят призвать тех, кто потерял работу? Поддержать, подкормить?
А, может, у границ России зреет очаг нестабильности? В Беларуси, например? Или Казахстане? И принято решение провести «плановое обслуживание» бронепоезда, который, как известно, «стоит на запасном пути»?
Какие еще есть версии?