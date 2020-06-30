Поражение в правах на воду в уличной колонке

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30 июня 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varlamov.ru

Почему женщины на этой фотографии такие счастливые? Потому что башкирские коммунальщики только что отжали у местных жителей и прохожих "халявную" воду! Вот такая новость:

"В Бирске водоразборными колонками смогут пользоваться только потребители, заключившие договор на водоснабжение. Специалисты Бирского филиала "Башкоммунводоканала" будут выдавать им индивидуальные ручки от колонки".

Сейчас, по словам директора Андрея Белова, "предприятие ведет работу по учету количества абонентов, потребляющих коммунальную услугу по холодному водоснабжению через водоразборную колонку. Как правило, абоненты пользуются коммунальной услугой, но не все производят оплату, у многих отсутствуют договоры. По некоторым улицам города, где установлены колонки, абоненты не пользуются услугой вообще либо не оплачивают за воду. По таким улицам колонки будут демонтироваться.

Если абоненты имеются, но только часть из них производит оплату, то водоразборная колонка не демонтируется, но сотрудники предприятия демонтируют ручки от колонки. Тем, кто заключил договор и оплачивает услугу, будут выдаваться индивидуальные ручки".

Даже не знаю, плакать или смеяться...

Бирск – это небольшой (46 тысяч жителей) город в Башкирии, к северу от Уфы. Он почти целиком, за исключением нескольких кварталов, состоит из частного сектора. Очевидно, что в 2020 году у многих местных жителей нет водопровода, раз приходится пользоваться уличными колонками.

При этом коммунальщики всерьёз считают воду из скважины "коммунальной услугой", требуют заключать договор на водоснабжение и выдают именные ручки от колонки. И Бирск далеко не одинок в этой практике. В последние годы во многих городах России происходит то же самое. Пару лет назад был Омск, затем Тамбов, Самара ... В некоторых населённых пунктах уличные колонки специально убирают, когда на улице появляется водопровод. Чтобы ни одной драгоценной капли не попало в рот халявщика-прохожего!

Хочу напомнить, что в тоталитарных и бесчеловечных США одно право у тебя есть всегда – это право на воду. Это значит, что в любом городе обязательно будут фонтанчики с питьевой водой. В любом, даже самом дорогом ресторане Америки вам принесут питьевую воду бесплатно. Вы можете зайти в любое заведение, попросить стакан воды – и вам его нальют! Из каждого крана течёт питьевая вода. И ни у кого не возникнет желания взять с тебя денег за это.

В России всё иначе, ведь тут всё должно быть регламентировано: на сколько рублей ты выпил воды, и на сколько рублей «наоборот» (это про ещё одну дикость – платные общественные туалеты). Это раньше ты мог гулять по частному сектору, и через каждые 300 метров встречалась колонка, откуда можно было выпить вкусной колодезной воды, умыться, ополоснуть ботинки и набрать воды в дорогу. Теперь надо таскать с собой наличку, чтобы купить тёплой минералки в сельпо, буде таковое найдётся. Ну а про нужды и проблемы местных жителей я вообще молчу... Люди до сих пор без удобств живут, а вы с них берёте деньги за уличный колодец. Вроде XVIII век уже закончился, не?

Кстати, Россия – с огромным отрывом самая богатая страна Евразии (и вторая в мире) по объёму возобновляемых водных ресурсов. И уличные колонки – точно не то, на чём следует экономить. Чем узурпировать право людей на воду, лучше бы следили за тем, чтобы заводы не сливали своё г... в реки и озёра.