Рашен–деревяшен, или культурно-языковая оккупация

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

29 июня 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Павел Яблонский

Как-то в 2016 году было создано Общество русской словесности, которое возглавляет Патриарх. Член совета Никита Михалков тогда сказал: « Должна быть включена политическая воля, чтобы мы не обсасывали разговоры о том, как нам защищать русский язык сегодня. Если сегодня категорически не будет принято решение государством, то сделать ничего не получится".

И что же далее? А ничего, только хуже

Чего стоят беспрестанные крики «Россия!», что транслирует ТВ со спортивных арен, если на том родная речь едва ли не заканчивается. А может, скоро будут кричать «Раша»? Сразу подмечу: грешат отклонениями от русского языка, прежде всего ТВ и радио, печатные СМИ существенно меньше.

Немцы у русских становятся американцами?

«Это заявление фэйковое» – говорит на нашем ТВ авторитетный человек. Но не всякий ведь догадается, что речь о фальши, лжи, подтасовке, вранье, брехне...

Вот на русской Народной улице магазин с вывеской «Супермаркет секондхэнда 1000 брэндов». Брэд!

Везде раздают «флаерсы» вместо «листовок». Во «флаерсе» - всего-то о том, как что-то втюхать. Слово «магазин» забыто вообще, только «маркеты», «супермаркеты», «гипермаркеты». Может, потому и качество продуктов в них куда ниже былого, магазинного?

Два спорткомментатора подряд раз восемь называли немца Пауля Берга то - Пол, то – Паул, по-американски, как говорится у нас всё более. И таких примеров не мало, когда немцы Петеры почти все стали на нашем ТВ Питерами, Михели - Майклами. Или вот на чемпионате мира по хоккею наши комментаторы словака Здено Хару долго называли «Здено Чара». Оказалась проблема: «Chara» - читается по-европейски как Хара, а по-американски - «Чара». Лишь к следующему чемпионату мира уловили разницу.

Просто мука на ТВ и со славянскими женскими фамилиями, как, например, с Агнешкой Радваньской. Во-первых, убеждены, что такая фамилия не склоняется, и говорят «с Агнешкой Радваньска», но хуже того, всё чаще такие фамилии у нас теряют и женскую принадлежность, когда начинают говорить: «С Агнешкой Радваньски», как в Америке. Даже говорят уже «с Барбарой Брыльски», хотя десятилетиями говорили «с Брыльской».

Ведь так говорят в Америке!

На русской сочинской Олимпиаде появилось у комментаторов слово «сервисмэн». Это, видимо то, что можно назвать просто «обслуга» и т.п. А ведь не стесняются, например, в Польше, которая куда больше России любит Америку, на униформе писать «охрона», тогда как у нас сплошь - «секьюрити». Есть даже у славян слово «одбор» вместо «кастинг»! А вместо «ресепшен» употребляют «рецепция», как во всех славянских странах Европы, и не только славянских. Даже в Великобритании – невероятно! - так говорят только в Англии, а в Шотландии, Ирландии, Уэльсе – по-своему.

А уж как любит американизмы сфера бизнеса! Там просто цирк. Начиная с сообщений массовой аудитории в теленовостях об «ай-пи-о», т.е. о публичном размещении акций. Или ай-ти.



Сумбур вместо музыки родного языка

В телепередаче по поводу современной музыки за несколько минут прозвучало: «сделали рестамастеринг», даже для убедительности не раз. То ли речь идет о реставрации, то ли вообще о том, что «сделали переделку». В интернете мне даже не удалось найти - что значит это слово. Зато человек себя продемонстрировал, как очень продвинутого, Так далеко, что даже не видно. И это сплошь и рядом.

Затем: «я услышала на саундчеке». Мобилизуя знания, думаю: звуковой товарный чек, что ли?.. Оказывается, согласно словарям, речь о настройке звукоаппаратуры. Ну что же дальше, гадаю?..

А потом - круче: «фронтмен группы», фронтовик как бы, вместо «лицо группы». А там ещё - «хедлайнер», «на нашем лейбле», или вдруг вообще загадочное «убили мейджора»… Вспоминаю, вздрогнув, недавнего премьера Великобритании Мейджора.

И это далеко не всё за несколько минут, и не всему тут даже буду подбирать русские аналоги, думайте сами, ломайте голову, смотрите в словари, где и не всегда отыщете ответ.

Даже как бы «народница» Пелагея на «Голосе» их «красную комнату» называет «рэд рум». И тут её подводит любовь и к американскому року.

В общем, американизированная субкультура меньшинства агрессивно рвется на просторы культуры всей русской нации. Да-да. То, что именуется у филологов англицизмами, по сути, американизмы, как подтверждала авторитетнейший филолог Л.Вербицкая. Поскольку именно под влиянием американского культурно-цивилизационного господства русские, как мало какие другие цивилизованные народы, оказались особо падкими до насыщения своей речи американизмами. Даже подменяют не только русские слова, но и давно заимствованные из-за границы, типа «фэшен» вместо «мода».

Говорят: язык развивается. Но почему развивается только в направлении внедрения американизмов, а не ищет из русского. Сидят судьи на обсуждении танцоров. И всё что слышно «супер!» Или одно русское слово на всё: «Круто!». А где такие слова, как здорово, потрясающе, восхитительно, изумительно, бесподобно, великолепно, умопомрачительно…

Ради Бога, пусть одержимые в узком кругу употребляют слова, которые всегда относили мы к профессиональному жаргону. Но всегда были нормы в нашей культуре, которые утверждали, что профжаргон не должен использоваться в вещании на широкую публику. Для этого были редакторы. Которых сейчас - то ли из примитивных представлений о свободе слова, то ли из жадности, экономя на зарплате - теле боссы упразднили.

А если оглянуться вокруг...

Александр Солженицын, великий знаток и мастер русского слова, наш современник, прекрасно продемонстрировал возможности в том, как нам творчески пользоваться огромным богатством русского языка, который в мире считается однозначно более богатым, чем английский, американский. Более того, лауреат Нобелевской премии по литературе пытался расшевелить русских людей на то, чтобы они творили на почве родного языка, развивали его. Чтобы подбирали русское слово из имеющегося арсенала слов, или творили бы на его базе новые слова.



Представьте себе, какое богатство: «белый», «беленький», «белёхонький», «белюсенький»… вместо одного «уайт». Но это тяжело для нынешнего «не продвинутого», упрощённо-туповатого способа выражать свои мысли, чувства. Всё неподъёмнее оказывается богатство родного языка для современного русского интеллекта, переходящего на упрощенно-схематичный американский.

В помощь нам Солженицын даже создал «Русский словарь языкового расширения». Он может вдохновить и на языковое творчество.

А ведь работа над родным языком идёт во многих странах. Например, «компьютеру» во Франции подобрали «комадёр». А в Чехословакии - «почитач», где и неприлично звучащее в русском языке «шопинг» звучит на их родном славянском - «накуп». А чего бы, например, и нам не впустить в русский такое понятное нам славянское слово, если уж не придумать своё?

Вот что поведал директор Французского института в Петербурге г-н Гранж:

«Несколько десятилетий назад у нас была мода на ТВ – употребление англицизмов. Но современное общество это уже не воспринимает. И если кто-то на экране любит такие слова, это кажется выпендрёжем и плохо воспринимается в обществе.

Очень интересен опыт франкоязычной провинции Квебек, который по части заботы о языке совершенно не сравним с французской метрополией. Эта небольшая территория в огромном англоязычном окружении Канады и США, стремится иметь своё лицо. Так, вместо «факс» там говорят «телекопия». Вместо «и-мейл» - «курьель» (соединение двух слов «электронная почта» по-французски). Это принято в Квебеке как официальная норма.

И теперь даже Французская Академия, которая постоянно разрабатывает рекомендации, как иноязычные слова можно писать и произносить на французском, прислушивается к их опыту и рекомендует их плоды творческих подходов к родному языку в самой метрополии. В Квебеке, как слышали от меня «и-мейл» или подобное, сразу иронично указывали: «американщина!» Они четко держат «нос по ветру» в отношении американизмов в своем американо-язычном окружении.

Власть, говори правильно по-русски, и страна будет правильная

А почему бы и наших чиновников не заставить говорить по-русски, нести образцы родного языка. А то и даже высшие лица - всё «тренд», да «тренд» трендят. Русское слово «тенденция» просто забыто. Как и «оратор», «докладчик», «выступающий» вместо «спикер». То есть, госдеятели должны нести образцовый русский.

Зато каждый день слышим о защите русского языка в Украине. Смешно!.. Начните с защиты русского языка в России!

Неловко стало у нас говорить по-русски. Дешёвый понт выдается за что-то дорогостоящее, а что говорят – они сами не всегда и знают. Как напяливают футболки с американскими «лэйблами», порой, не зная смысла, а там такое,.. лучше срочно содрать.

У чиновников можно услышать даже не просто - «инновации», а - «ввести новые инновации». Они забыли или не знают, что были русские слова «нововведение», «внедрение», «новаторство», которыми можно оперировать на эту тему. Да и «инвестиции» – это забытое «капиталовложения». А «диверсификацию нашей экономики» можно принять неискушенному, что речь о диверсии в нашей экономике. Даже «кризис» порой зовут «крайзисом», чтоб не все догадались.

И задаюсь вопросом: а почему ещё немецкое название нашего города не перевели в американо-язычную версию? Это я к тому, что бывало в России и наоборот: с началом Первой мировой пробудившееся русское самосознание привело к переименованию Петербурга в русское Петроград. Как и нашествие носителя «европейской цивилизованности» Наполеона привело к отказу русской элиты от офранцузивания языка. А вот ныне американская агрессивная цивилизованность уже на нашем пороге, вместе с военными угрозами.

Что же с поправками о русском языке? А ничто!

И при голосовании за поправки в Конституции о русском языке тем более следовало бы обратить взор на страны, где, например, есть не только закон о языке, но имеются госучреждения, которые публикуют рекомендации, как стоит сказать на родном языке то слово, что рвется в отечественную культуру из-за границы. И на страны, где даже штрафуют за не следование рекомендациям не употреблять иностранное слово. Например, в Испании.

Важно русским пробудиться от интеллектуальной лени, и вместо того, чтобы хватать иностранное словцо, постараться подобрать русский аналог. Ведь любому человеку можно чуть потрудиться и начать творить на базе русского языка.

И пусть эти найденные, подобранные им слова пока и не зафиксированы в словарях, но слушающий его знающий русский язык человек, особенно русский человек, легко догадается о смысле. И если это слово войдет в жизнь, то вскоре может войти и в словари современного русского языка. (Конечно, это обращение не вдохновит тех у нас, кто не связывает своих планов с Россией).

А где же наши филологи? Они все вдруг стали лингвистами, т.е. теми, кто не помогает развиваться русскому языку, а лишь констатирует что происходит с ним. Что делает Институт русского языка?

Вау, фейки, лайфхаки, тайминги практически полностью победили русский язык.

Конституция! Ау!

«Голосуйте онлайн», «работают волонтеры», «проводится мониторинг» и т.п. говорят нам в телевизоре по поводу голосования за Конституцию, где про русский язык.

В поправках в Конституцию России сказано: «Русский язык – язык государствообразующего народа». С.Безруков говорит в рекламе: «Мы на этом языке говорим, чувствуем… Таких метафор, сравнений, эпитетов, образов нет ни в одном языке мира». Ситуация с языком всё более удручающая. А коль говорит это Безруков, то это точно свидетельствует о том, что в России защищать родной язык - рук явно не хватает.

А то любят говорить у нас, что велик и могуч русский язык, но сводится это, как правило, лишь к матерному спектру. И Шнур (!) в России стал главным носителем «величия» русского языка! А по сути Шнур – удавка для русского языка

Павел Яблонский

Петербург