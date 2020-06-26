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Насаждение концепции безальтернативности

и другие приемы несменяемости власти диктатора

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mi3ch.livejournal.com

Насаждение концепции безальтернативности

Самое популярное заблуждение — мысль о невероятных интеллектуальных способностях диктаторов. Если они смогли продержаться столько времени у власти, значит они очень умны, популярны, дальновидны и вообще каждый народ имеет того правителя, которого он заслуживает. И прочие наивные глупости. Это примерно как говорить о невероятном интеллекте карточного шулера.

В действительности же если мы проанализирует приемы, с помощью которых диктаторы из самых разных стран приходили к власти и удерживали её в течение многих лет, мы увидим, что объединяет их вовсе не интеллект.

Прежде всего все они шли по трупам. У каждого в анемнезе есть свое кладбище — от убитых конкурентов и бывших единомышленников (слишком много знали) до расстрелянных журналистов и оппозиционных политиков. У некоторых есть еще и несколько войн. Они все отличаются подлостью, злопамятством, серьезными комплексами, жаждой власти и роскоши. Практически все имели собственные гаремы и баловались наркотиками. У всех крайне небольшой кругозор и катастрофические проблемы с чувством юмора. И все хотят править пожизненно.

Технологии удержания власти тоже не сильно отличаются:

1. Уничтожение оппозиции, независимой прессы и контроль над судами.

2. Ставка на спецслужбы и армию.

3. Отрицательная селекция — окружение не должно составить конкуренции вождю.

4. Тотальная коррупция — все руководство страны замазано в воровстве и таким образом становится заложником вождя.

5. Имитация демократии — выборы регулярно проводятся и всегда фальсифицируются. Технологии фальсификации везде одинаковые – вброс фальшивым бюллетеней, карусели, контроль над избирательными комиссиями, вранье при подсчете, недопуск к выборам реальных кандидатов.

6. Насаждение психологии осажденной крепости — вокруг одни враги.

7. Любовь к пышным и дорогостоящим мероприятиям — военные парады, торжественная коронация, олимпиады, строительство храмов.

8. Плохо скрываемые расизм, гомофобия и страх перед либеральными ценностями.

9. Борьба с правозащитниками, запрет на митинги.

10. Ставка на религию, традиционные ценности, увлечение астрологами и мистикой.

11. Огромная бюрократия, борьба с независимым бизнесом.

12. Мыдавливание за границу всех умных и несогласных — от политиков до бизнесменов.

13. Манипуляции со статистикой, преувеличение достижений страны и попытки скрыть провалы в экономике.

14. При старении желание передать власть своему ребенку или преданному соратнику.

15. Насаждение концепции безальтернативности — кто же, если не он? Вы что хотите хаоса? Без меня завтра в стране начнется гражданская война!

Все диктаторы являются очень плохими экономистами и при них практически обязательны инфляция, стагнация и экономический кризис. Не надо врать про необыкновенный ум диктаторов. Они все примитивны и убоги. Они все держатся у власти только из-за пассивности народа, которую всячески культивируют.

На фото: Жан Бедель Бокасса, объявивший себя императором Центральноафриканской империи, был классическим диктатором.

Дас

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