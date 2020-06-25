Ку-Клукс-Клан поднял голову

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25 июня 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ilyavaliev.livejournal.com

А в Америке негров линчуют. И это никакие уже не шуточки. Пошла игра на выживание так называемой американской нации. С 27 мая по 20 июня 6 чернокожих молодых людей, в здравом уме, не наркоманов, повесились на ветках раскидистых деревьев. Объединяло их только одно – все встречались с белыми девушками.

Причем, среди них был и один трансгендер. Так он тоже – встречался, правда, не с белой девушкой, но с белым мужчиной.

Президент, белый, как снежок на Рождество, Дональд Джон Трамп, говорит, что никому не отдаст Белый (тоже, кстати, белый) дом на поругание. А там уже планируют устроить погром.

Похоже, не зря в Штатах шутили, что на юге у каждого доброго белого дядюшки Сэма на чердаке хранится Белый колпак и веревка с петлей. И неизменный символ клана – крест. Слышали, тут один бывший пастор предложил портреты самого Иисуса Христа уничтожать, потому что он белый?!

Ну и началось, конечно. Между прочим, по словам известного телеведущего и американского гражданина Владимира Познера, с таких вещей и начинается Гражданская война. С таких и начнется, считает он, если правительство США немедленно не примет меры. А на руках там оружия хватает не на одну, а на несколько войн.

В последнее время о Ку-Клукс-Клане говорили, что он совсем сдал, и превратился в клоунов – раздает конфеты детям на Хелловин, чтобы напомнить о себе. На деле, движение существовало. Но затаилось. Во многом, увы, подогреваемое местными бандами нацистов. Да, эти ублюдки не стесняются рисовать себе на теле свастику – они же немцев не побеждали, они япошек убивали на Тихоокеанском театре военных действий, а Гитлер для них никто. А у японцев другой символ – солнце, а не свастика.

Генри Форд даже спонсировал одно время нацистскую партию. Считал, что она борется с коммунистами и евреями. Ну и другие богачи, менее известные, тоже. Победили ли они во Второй мировой Войне? Конечно, нет. Но присвоили себе победу над Гитлером. Они это любят.

И вот, дело Джорджа Флойда внезапно вернуло Клан к жизни. В общественных местах под покровом ночи на деревьях вешаются чернокожие люди. Местные говорят о новой волне линчеваний – обставленных под самоубийство. Менее чем за месяц шесть темнокожих были найдены на деревьях в Калифорнии, Джорджии, Нью-Йорке, Орегоне и Техасе. Власти назвали все случаи самоубийствами. Родня уверяет – их повесили сторонники Клана.

Гражданская война в Америке – под большим вопросом. Наверное, все же будет. Хотя еще вчера казалось, что это утопия.