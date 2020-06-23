Все новости >>

Аргументы Недели Жаркое из блогов 13+

Не так страшен коронавирус, как иммунный ответ на пневмонию

Когда свои иммунные клетки буквально пожирают свои же легкие

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sapojnik.livejournal.com

Не так страшен коронавирус, как иммунный ответ на пневмонию

Кстати, я правильно понял, что в реальности модный ковид - это очередная разновидность аутоиммунного заболевания? То есть сам-то по себе пресловутый коронавирус не так уж страшен - максимум, чего он может спровоцировать - вирусную пневмонию, с которой организм умеет справляться.

Но! Есть нюанс! У некоторых людей по непонятным, как обычно, причинам иммунный "ответ" на эту пневмонию может быть такой: "Цитокиновый шторм" - это когда свои же собственные иммунные клетки буквально пожирают свои же легкие, в некоторых случаях - практически "под ноль"!

Читал сетования врачей, что у некоторых больных бушует "цитокиновый шторм", когда анализы уже не показывают в организме никакого коронавируса. То есть вирус-то уже давно побежден, казалось бы, можно расслабиться - но нет, только тут озверевшая иммунная система и выходит на полную мощность. А как ее "отключить" (перевести на нормальный режим) - современная медицина не знает.

В общем, все эти "легкие в труху", которыми нас стращали журналисты и паникующие блогеры все месяцы карантина - это не работа вируса; это у кого-то слишком ретивый иммунитет. Эх, обидно... По сути, все самые страшные болезни века - рак, спид, аллергии, вот теперь ковид - это сбои в работе иммунной системы.

Мало иммунитета - плохо, много - зачастую еще хуже...

Дас

Общество

Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

Sohu назвало способное отразить удар авиации США «самое загадочное оружие» России

Попытка Соединенных Штатов атаковать Россию большим количеством бомбардировщиков приведет к негативным последствиям для Вашингтона. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью