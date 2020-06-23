Не так страшен коронавирус, как иммунный ответ на пневмонию

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23 июня 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sapojnik.livejournal.com

Кстати, я правильно понял, что в реальности модный ковид - это очередная разновидность аутоиммунного заболевания? То есть сам-то по себе пресловутый коронавирус не так уж страшен - максимум, чего он может спровоцировать - вирусную пневмонию, с которой организм умеет справляться.

Но! Есть нюанс! У некоторых людей по непонятным, как обычно, причинам иммунный "ответ" на эту пневмонию может быть такой: "Цитокиновый шторм" - это когда свои же собственные иммунные клетки буквально пожирают свои же легкие, в некоторых случаях - практически "под ноль"!

Читал сетования врачей, что у некоторых больных бушует "цитокиновый шторм", когда анализы уже не показывают в организме никакого коронавируса. То есть вирус-то уже давно побежден, казалось бы, можно расслабиться - но нет, только тут озверевшая иммунная система и выходит на полную мощность. А как ее "отключить" (перевести на нормальный режим) - современная медицина не знает.

В общем, все эти "легкие в труху", которыми нас стращали журналисты и паникующие блогеры все месяцы карантина - это не работа вируса; это у кого-то слишком ретивый иммунитет. Эх, обидно... По сути, все самые страшные болезни века - рак, спид, аллергии, вот теперь ковид - это сбои в работе иммунной системы.

Мало иммунитета - плохо, много - зачастую еще хуже...