С чего начинается любая война?

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

23 июня 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

22 июня, 2020 год, 79 лет с начала Великой Отечественной войны, день памяти… Но все в мире помнят, похоже, что-то своё, часто противоречащее памяти других. Речь не об «альтернативной истории», а о так называемых «войнах памяти».

Раньше говорили: история – это политика, обращённая в прошлое. Теперь мы видим: политика превращается в войну за версии истории. Общее мнение было, что историю пишут победители. Историю битв и войн спустя время не переписывали, не за чем было.

Теперь же историю корректируют даже спустя многие годы. В России, например, предпочитают не вспоминать Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом с разделом Польши и Прибалтики. На Западе формируют образ США и Великобритании, как главных борцов и победителей фашизма. А СССР то ли был, то ли не был…

Конечно, обе позиции несовершенны, ведь формулируются исходя из политических потребностей. Сохранить историю «без искажений», наверно, не получится. Это не математика или физика – бесспорную истину не установишь. Но общее видение ключевых моментов истории быть должно.

Например, осуждение фашизма не вызывает ни у кого противоречий. По крайней мере, пока.

Потери советского народа в войне так же никто не оспаривает. Но вот с определяющей ролью нашей страны в победе над фашизмом уже согласны не все.

В то же время, роль «союзников» часто умаляют у нас. Даже находятся аргументы в пользу того, что именно этот «коллективный Запад» не просто создал условия, но и подтолкнул Гитлера к оккупации Европы. Не перегиб ли это? И правильно ли лишать Запад такого же как у нас права на Великую Победу? Действительно ли у нас монополия на неё?

А ещё принципы мирного развития, заложенные в 1945 году Ялтинской и Сан-Францисской конференциями (на фото: В.Молотов и А.Громыко в центре) союзных держав. Не все видят в этом ценность. А потому ООН рискует стать пустышкой, как когда-то Лига Наций.

Я не историк и ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Но я знаю не понаслышке: любая война – это в первую очередь результат ошибок политиков, не сумевших договариваться. И войны памяти, которые разгораются на наших глазах, очень опасны. Это пример того, как политики разных стран не хотят слушать и слышать друг друга.