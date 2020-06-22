Китч опошляет любую тему

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22 июня 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: diak-kuraev.livejournal.com

Краснодарский художник Валентин Папко изобразил границу между миром и войной, которая будет разрушена буквально через несколько секунд.

Крайне неудачная картина

1. Тени как в полдень, а не как на рассвете

2. Самолеты летят с запада, то есть навстречу рассвету и, значит, именно их лбы должны быть хорошо освещены

3. Они летят очень низко, то есть вот-вот они сбросят бомбы. Но что может бомбить такая туча самолетов в такой сельской мирной идиллии?

4. На картине аж 89 самолетов. У люфтваффе 22 июня было слишком много объектов, и потому такими массами они не работали. Обычно группы в тот день насчитывали от 8 до 12 самолетов. Самая большая нанесла удар по скоплению нашей техники в Сувалкинском выступе в Литве – 57 бортов. Подробнее - в первом томе книги Дмитрия Хазанова "1941. Горький урок". Это лучший автор по воздушной войне.

5. Семья уж как-то нарочита православна: и нательный крестик, и икона на стене. Но дело в том, что церковные люди в головах иконы не вешают

6. Семья как-то нереально состоятельна: двуспальная кровать, свежее белье, комбинашка, шторы, ламбрекен (девушка-прислуга во дворе?)... Зажиточных православных крестьян в прифронтовой зоне к лету 41 го быть уже не могло: их место в Сибири. Крестьянского малыша в такие рюшечки обряжать не стали бы. Не говоря уже о том, что если ранним утром малыш открыл глазки, то маме (кстати, она не похожа на кормящую) точно будет не до сна.

Конечно, это переконцентрированный штамп советских фильмов про начало войны: немецкие самолеты, бомбящие мирных отдыхающих советских граждан и их дома. Но "Киев бомбили" только в песне. В первый день для немцев главными целями были аэродромы и военные базы.

***

Вариант текста:

Двадцать второго июня,

Ровно в четыре часа

Киев бомбили, нам объявили

Что началася война.

Война началась на рассвете

Чтоб больше народу убить.

Спали родители, спали их дети

Когда стали Киев бомбить.

Врагов шли большие лавины,

Их не было сил удержать,

Как в земли вступили родной Украины

То стали людей убивать.

За землю родной Батькивщины

Поднялся украинский народ.

На бой уходили все-все мужчины,

Сжигая свой дом и завод.

Рвалися снаряды и мины,

Танки гремели броней,

Ястребы красны в небе кружили,

Мчались на запад стрелой.

Началася зимняя стужа

Были враги близ Москвы,

Пушки палили, мины рвалися

Немцев терзая в куски.

Кончился бой за столицу

Бросились немцы бежать

Бросили танки, бросили мины,

Несколько тысяч солдат.

Помните Гансы и Фрицы

Скоро настанет тот час

Мы вам начешем вшивый затылок,

Будете помнить вы нас.