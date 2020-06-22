Спорить со статьёй Путина невозможно, так как она верна

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22 июня 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Владимир Путин выпустил статью о Второй мировой войне, которая вызвала серьёзную боль и у прозападно настроенной публики, и у свидетелей Небесного СССР. Первых коробит от исторических фактов, согласно которым именно Запад вскормил Гитлера сначала несправедливым Версальским миром, а потом и позорным Мюнхенским сговором:

Ещё раз напомню очевидную вещь: глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой. Версальский договор стал для Германии символом глубокой несправедливости. Фактически речь шла об ограблении страны, которая обязана была выплатить западным союзникам огромные репарации, истощавшие её экономику. Главнокомандующий союзными войсками французский маршал Ф.Фош пророчески охарактеризовал Версаль: «Это не мир, это перемирие на двадцать лет».

Именно национальное унижение сформировало питательную среду для радикальных и реваншистских настроений в Германии. Нацисты умело играли на этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от «наследия Версаля», восстановить её былое могущество, а по сути, толкали немецкий народ к новой войне.

А в случае Мюнхенского сговора, в котором помимо Гитлера и Муссолини участвовали лидеры Великобритании и Франции, с полного одобрения Совета Лиги наций произошло расчленение Чехословакии. Отмечу в связи с этим, что в отличие от многих тогдашних руководителей Европы Сталин не запятнал себя личной встречей с Гитлером, который слыл тогда в западных кругах вполне респектабельным политиком, был желанным гостем в европейских столицах.

В разделе Чехословакии заодно с Германией действовала и Польша. Они заранее и вместе решали, кому достанутся какие чехословацкие земли. 20 сентября 1938 года посол Польши в Германии Ю.Липский сообщил министру иностранных дел Польши Ю.Беку о следующих заверениях Гитлера: «…В случае, если между Польшей и Чехословакией дело дойдёт до конфликта на почве польских интересов в Тешине, Рейх станет на нашу (польскую) сторону». Главарь нацистов даже давал подсказки, советовал, чтобы начало польских действий «последовало… только лишь после занятия немцами Судетских гор».

Сталинисты, в свою очередь, возмущены тем, что президент не только признаёт репрессии, но и указывает на фактор, серьёзно ослабивший СССР перед Войной. Большевики рьяно переписывали историю, расправлялись со старой культурой, сносили памятники. Такое варварство сильно подорвало моральный дух многих советских граждан:

Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий. Повторю, советских руководителей можно упрекать во многом, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз. Они видели, что Советский Союз пытаются оставить один на один с Германией и её союзниками, и действовали, осознавая эту реальную опасность, чтобы выиграть драгоценное время для укрепления обороны страны.

Против мощной, вооружённой до зубов, хладнокровной захватнической машины нацистов поднялась гигантская сила советского общества, объединённого стремлением защитить родную землю, отомстить врагу, сломавшему, растоптавшему мирную жизнь, её планы и надежды.

Конечно, в период этой страшной, кровопролитной войны некоторыми людьми овладевали страх, растерянность, отчаяние. Имели место предательство и дезертирство. Давали о себе знать жестокие разломы, порождённые революцией и Гражданской войной, нигилизм, издевательское отношение к национальной истории, традициям, вере, которые пытались насаждать большевики, особенно в первые годы после прихода к власти. Но общий настрой советских граждан и наших соотечественников, оказавшихся за рубежом, был другим – сберечь, спасти Родину. Это был настоящий, неудержимый порыв. Люди искали опору в истинных патриотических ценностях.

Спорить со статьёй Владимира Путина невозможно, так как она верна. Иосиф Сталин действительно пытался избежать войны с Германией, в то время как политики Франции, Британии, Польши и других европейских государств всячески уклонялись от предметных переговоров с большевиками.

Вместе с тем многие спорят и со статьёй, и с толкователями статьи, причём из реплик несогласных ясно, что саму статью они даже не открывали! Блогеры заводят привычную шарманку, вкидывают стандартные прибаутки или боевые картиночки, даже не пытаясь предварительно понять, о чём сегодня идёт речь.

Это напоминает советский анекдот про даму, которая, увидев длинную очередь, немедленно пристроилась в её хвост.

— Что дают?

— Сервантеса.

— А это лучше, чем кримплен?

— Не знаю. Сам две бутылки на пробу беру.

Знакомые регулярно спрашивают меня о том, что происходит в стране. Иногда спорят со мной, ссылаясь на какого-нибудь пропагандиста, взгляды которого им приятны.

Каждый раз я повторяю в ответ одно и то же. Чтобы войти в круг посвящённых, нужно не лениться читать источники. Владимир Путин вот уже двадцать лет управляет великой страной, показывая при этом великолепные результаты. Стоит потратить 15 минут, чтобы прочесть его статью на «Кремлин.Ру» целиком. Навряд ли вы найдёте человека, который разбирается в большой политике лучше, чем наш президент.