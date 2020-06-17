Георгию Габунии лучше встать на колени и попросить прощения

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17 июня 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/rkadyrov_95

В средствах массовой информации нарасхват цитируют заявление несостоявшегося журналиста из Грузии. Утверждается, что на него готовилось покушение, заказанное властями Чеченской Республики.

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На самом деле мне совершенно не интересны басни от обиженных судьбой людей. Они неуклюже стараются показать себя в информационном поле, но их все глубже засасывает омут. Хочу лишь сказать, что сегодняшняя грузинская политика пустая, ровным счетом так же, как и украинская. Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления.

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На этот раз говорят, что поймали киллера, намеревавшегося по заказу Рамзана Кадырова совершить покушение на грузинского горе-журналиста. Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит, а если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны об этом не узнают. Да и словоблуд ваш, позиционируюший себя как "представитель СМИ", и без того еле живой, страдает манией величия. Все серьезные СМИ пинками гонят его из своих редакций.

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Но я подчеркиваю, что мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня. Георгию Габунии, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом.

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Ну а что касается украинской стороны, которая, как утверждается, передала информацию о заказчике покушения, хочу посоветовать на будущее вести себя более серьезно, а не на потеху публике. Подобные весточки запускайте хотя бы с доказательной базой. Вы и так последние годы только пиаритесь благодаря моему имени. Не получается у вас никак работать со своим народом, в итоге периодически напоминаете о себе с использованием моего имени. За этот пиар вы мне, кстати, обязаны. Запомните это!

Придёт время, счет предъявим. Непременно!

Рамзан Кадыров, Глава Чеченской Республики

P.S.

Напомним, что сделал Г. Габуния? Он был ведущим итоговой программы «Постскриптум», лицом телеканала «Рустави 2». Свой крайний эфир он начал с нецензурных проклятий Путина и его родителей. Сначала ведущего отстранили от работы на ТВ на 2 месяца. Но потом руководство канала сменилось, и теперь Габунию окончательно уволили. https://sntch.com/georgiya-gabuniyu-oskorbivshego-putina-uvolili-s-telekanala-rustavi-2/