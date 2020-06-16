Эстетика нового храма Вооруженных сил РФ вызвала неоднозначную реакцию в обществе

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16 июня 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: anat-baranov.livejournal.com

Люди, не слишком воцерковленные, даже где-то обрадованы нестандартным решением храма, от цветовой гаммы, напоминающей "шар цвета хаки", до не вполне традиционных архитектурных форм.

У людей, кому ближе церковный канон, то же самое не может не вызывать напряжения и даже раздражения.

"Самое поразительное в этом чудо-храме - изображение Богородицы, - пишет Александр Рыклин. - Это Одигитрия? (Одигитрия - один из наиболее распространённых типов изображения Богоматери с младенцем Иисусом; иконописный образ, по преданию, написанный евангелистом Лукой. В России это, прежде всего, «Влахернская икона»...). Но почему она указывает куда-то в сторону от Христа? Так не бывает...Это новый православный иконописный канон? Ужас какой... Ну, ладно - генералы, но там же Патриарх стоит..."

Там же в комментариях картинка, где есть указание на образец. По образу и подобию все очень напоминает плакат времен Великой Отечественной «Приказ Сталина — приказ Родины». На нем молодая женщина с противогазной или санитарной сумкой приобняв пионера (тоже с сумкой) указывает правой рукой на Запад, куда и наступает Красная армия. Разумеется, не срисовали, но дух и смысл интуитивно передан верно.

Но у меня полнейшая ассоциация с "Хрониками Риддика". Помните храм некромонгеров, где мужественный герой Вин Дизеля в честном бою мочит вождя некромонгеров и сам становится, в соответствии с уставом, их вождем?

Конечно, точного соответствия нет, но стилистика передана достоверно.

Просто это не православный храм, и, если абстрагироваться от вполне конкретного канона, то очень даже ничего, красиво.

Осталось выяснить, кто у нас Риддик?