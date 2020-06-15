Все новости >>

Аргументы Недели Жаркое из блогов 13+

Президента Арктической Академии обвиняют в государственной измене

По заявлению адвокатов подозреваемый в промышленном шпионаже в пользу КНР вину отрицает

, 15:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

Президента Арктической Академии обвиняют в государственной измене

Капитан 1-го ранга в отставке Валерий Митько с февраля 2020-го года находится под домашним арестом (действует до 10 октября 2020 года), ему предъявлено обвинение по 275-й статье УК РФ "Государственная измена".

Обвиняют его в том, что он передал информацию о секретных технологиях китайцам. Что именно не уточняют, так как Митько давал подписку о неразглашении, но предполагается информация о гидроакустике и системах обнаружения подводных лодок.

Митько уже 78 лет, в структурах ВМФ служил 1963 по 1994-й. С 2016-го года преподавал китайцам в Даляньском морском университете. На этот период по мнению следствия и приходится процесс передачи секретных материалов, которые Митько вывозил в Китай в течение года. В какой-то период Митько передал засекреченную информацию китайским спецслужбам за денежное вознаграждение.

В общем, выглядит как классический промышленный шпионаж. Интерес Китая понятен - с учетом форсирования кораблестроительной программы, он сейчас крайне заинтересован в получении доступа к технологиям, которые можно в этой программе реализовать. Противолодочная борьба у китайцев (в отличие от отечественного флота), никогда не была особо сильной стороной.

Примерно также китайцы работали с бывшими специалистами Николаевского завода, которые в советское время занимались вопросами проектирования и строительства авианесущих кораблей. Таких специалистов обхаживали, приглашали в Китай преподавать для китайских кораблестроителей. Ну и попутно пытались через них получить доступ к той или иной технической информации, которая могла бы помочь китайской программе строительства авианосцев. Но если с Украины уже почти все что можно выгребли, то вот у России до сих пор есть пакет технологий, которых нет у Китая и к которым китайцы хотели бы приобщиться.

Разумеется, передача секретных технологий это государственная измена и Митько даже несмотря на возраст, может получить серьезный срок, если его вина будет доказана.

Митько свою вину отрицает и по заявлению адвокатов, он не перевозил в Китай чего либо секретного, чего нельзя было бы найти в открытых источников. Впрочем, у ФСБ иное мнение по этому вопросу.

Дас

В мире

Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

Турчинов назвал помеху для масштабного наступления Киева на республики Донбасса

Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза, рассказал, что мешает Киеву организовать наступление на республики Донбасса. По данному вопросу политик высказался в разговоре с журналистами.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью