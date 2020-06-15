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Лебедь-рак-и-щука российской оппозиции предлагает веер взаимоисключающих стратегий

Расслабиться и не получить удовольствие

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/troitskiy

Лебедь-рак-и-щука российской оппозиции предлагает веер взаимоисключающих стратегий

Да, наступающий на Россию 1 июля всенародный около-оккультный обряд впечатляет своей абсурдностью. Помолвка после свадьбы, выборы после инаугурации…

Я бы провёл менее аппетитную аналогию: маньяк, изнасиловав жертву, требует с ножичком у горла: «Скажи, тебе ведь понравилось?!»

Никогда ещё в травматичной истории страны отношение власти к подвластным не было настолько омерзительно-грязным. В этой ситуации извращенческого полит-сюрреализма перед многими, не потерявшими ещё сознание, маячит вопрос «что делать?»

Трагикомичная лебедь-рак-и-щука российской оппозиции, как обычно, предлагает веер взаимоисключающих стратегий. Алексей Навальный призывает просто «не признавать». Да, разумеется: но как это «непризнание» облечь в конкретные действия?? Надеюсь, ближе к делу Алексей это как-то получше сформулирует.

ЯБЛОКО, партия «гнилой интеллигенции» (с ударением на слово «гнилой»), и большинство «эмигрантской» фракции ненавязчиво советуют «не мараться» и бойкотировать чумоносное волеизъявление — любезно предоставляя возможность правильно заполнять ваши бюллетени анонимным работникам УИКа-ЦИКа.

Сообщество активистов «НЕТ!» (Азар, Галямина, Гудков, Шлосберг, Noize MC) и неожиданно вспомнившие о борьбе с самодержавием коммунисты — за то, чтобы народ, в максимальных количествах, пришёл на избирательные участки и сказал твёрдое "НЕТ" обнулению царька и поруганию Основного Закона. Я с ними полностью солидарен.

В заведомо бредовой ситуации, когда рулят садизм и дьявольщина, рациональные соображения, логика и арифметика, теряют всякий смысл. И значение имеет только одно, но очень большое и глубокое — чувство собственного достоинства. И его верные соратники — смелость и совесть. Тихо сидеть на диване/на даче/на измене — признак трусости, лености и полной гражданской бессовестности. Не о «легитимизации» думайте, дорогие друзья, а о своей карме — скажите "НЕТ" сволочам. В конце концов, это же так приятно!

В страшных фильмах так часто бывает: в последний момент распластанная истерзанная жертва нащупывает рукой какой-то обломок и фигачит насильника по башке. У нас не кино, хэппи-энд не гарантирован, но если даже не постараться протянуть руку…

P.S.

Конечно, снаряжаясь на участок, надо надеть маску и перчатки — инициативы российского государства токсичнее любого вируса.

Дас

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