На территории Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы «федеральные территории»

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11 июня 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sapojnik.livejournal.com

Поправки к Конституции все скопом осуждают - но никому не приходило в голову это внимательно читать. Вроде бы, как считается, достаточно просмотра умильных рекламных роликов по телевизору (ими народ долбят уже третий месяц подряд), ну и еще знать про "главную поправку" насчет "обнуления", которую, наоборот, старательно скрывают - и всё, "теперь ты знаешь всё"...

Ан нет! Похоже, под тонной пустых словес на тему "усиления защиты зверюшек и пенсионеров" скрывается и кое-что еще, новые интересные сюрпризы для населения, приготовленные заботливой российской администрацией. Вот, например: поправка к статье 67, пункту 1 Конституции РФ: «На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом».

Что это? Какие еще "федеральные территории"? Вы что-нибудь слышали об этом? Были какие-то обсуждения, дебаты? Кто-то говорил "а давайте введем федеральные территории!" - а ему возражали "да на кой они нужны"?

Ничего не было. А пункт в "поправках" - есть! И более того - он ведь, как мы знаем, уже принят, ведь от "голосования" тут ничего не зависит, все поправки уже приняты и действуют.

И как пикантно: власть, значит, "устанавливается федеральным законом", коего... еще нет! То есть - чего напишут, то и будет. Напишут, что "территория должна быть обнесена колючей проволокой, а править там должен единолично староста, назначаемый Роспотребнадзором" - так и будет. Красота...

Но все-таки - что такое будет эта "федеральная территория"? Зачем она? Можно ли будет мой московский район Ивановское объявить "федеральной территорией" и, видимо, вывести таким образом из-под контроля мэра?

У меня только одна рабочая версия: "федеральные территории" собираются вводить... в местах залегания полезных ископаемых. Например, нефти и газа. Таким образом отделяя их от соответствующих субъектов федерации. Зачем? Да чтобы не делиться. Мне возразят, что Центр, в общем, и сейчас не делится; но, видимо, они не хотят делиться вообще. Чтоб вовеки веков, аминь! Поэтому и прописывают в Конституцию.

То есть, думаю, задумано так: из Тюменской области "федеральными территориями" вырежут все месторождения нефтегаза, от Иркутской, Читинской и прочих областей отрежут озеро Байкал, от Карелии отрежут Костомукшу с железными рудами, от Краснодарского края - черноморское побережье, от Татарии и Чечни - их нефтяные месторождения... Хотя - стоп, с Чечней так оно, наверно, не получится.

Но, в общем, бомбу они заложили в Конституции - будь здоров. И, главное, Законодательные Собрания регионов все это уже безропотно одобрили. Ну что с них взять - терпилы.

По сути, эта скромная маленькая поправка смотрится как пункт "Об окончательной отмене федерализации на Руси". Дальше уже можно будет и монархию вводить. А что? Просто объявляем всю территорию России одной "федеральной территорией"...