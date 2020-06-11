Инструкция по выживанию в современной Америке

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

11 июня 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varlamov.ru

Но это только часть картинки. В конце концов, Трампа ведь тоже кто-то выбирал. И не просто "кто-то", а больше половины американцев, имеющих право голоса. Однако когда основные информационные ресурсы – самые влиятельные СМИ и крупнейшие соцсети – в руках демократов, они генерируют ту повестку, которая кажется им правильной. Им пытаются противостоять трансляторы республиканской и конкретно трамповской точки зрения, но они пока явно проигрывают информационную войну. Не зря Ленин в Октябре завещал брать в первую очередь телефон и телеграф. Демократы взяли интернет и выключили половину населения из борьбы. Поэтому складывается ощущение, что Америка сошла с ума.

На этом фоне протрамповское издание Breitbart опубликовало инструкцию по выживанию в эпоху правления "банды социальной справедливости", как она называет леваков, антифашистов, феминисток и прочих борцов за права всех подряд.

Её авторы пишут, что через некоторое время избиратели придут в себя, а пока ситуация ухудшается главным образом в городах под управлением демократов. Так что первое правило выживания в таких городах – просто не жить в таких городах.

1. Убирайся из городов, которыми управляют демократы

Этот пункт выполнить нелегко. Я знаю, потому что сам я делал это дважды. Но ты должен выбраться. Демократы, которые управляют этими городами, не просто стояли в стороне, пока их города горели и подвергались мародёрству, пока преимущественно чёрные кварталы сжигались и разграблялись преимущественно белыми левыми террористическими группами, такими как антифа – эти демократы поощряли и продолжают поощрять поджоги и мародёрство.

2. Перебирайся в сельскую Америку

Думаю, ты можешь попытаться переехать в пригород... Но когда ближайший к тебе демократический город погрузится в ад, твои налоги взлетят. К тому же, ты будешь финансировать гниющие школы, ямы на дорогах, коррумпированную политическую махину демократов и саморазрушительные программы социальной справедливости.

Кроме того, в конце концов упадок выйдет за пределы городов и затронет прилегающие районы. Скажем так, если ты переедешь в пригород, будь готов снова сняться с места, как только ты увидишь граффити. Граффити – это всегда начало конца.

Я рекомендую сельскую Америку по той причине, что демократы ненавидят сельскую Америку. Они хотят свои глянцевые театры, глянцевые кафе и глянцевые ночные клубы. Сельская Америка – это Красная, то есть республиканская Америка... спокойная, мирная, безмятежная страна... Ни единой капли этого безумия социальной справедливости не упало на мою общину.

3. Приготовься к домашнему обучению детей

Если ты можешь себе позволить частную школу – отлично. Если государственные школы в твоём районе ещё не загрязнены пропагандой социальной справедливости – отлично. Но ты должен быть готов к домашнему обучению, поскольку раз левые подняли головы и почти целиком отвечают за академические круги, последнее, чему будут учить государственные школы – чтению, правописанию и арифметике.

Ты должен внимательно следить за тем, чему учит твоя школа, потому что единственное, чему леваки хотят научить твоих детей – заниматься сексом без любви, святости абортов, почему Америка – это зло, что мужчины – это женщины, а женщины – это мужчины, и что глобальное потепление существует.

4. Купи оружие и побольше патронов

Это не троллинг. И не попытка что-то разжечь. Есть только одна причина, по которой левые террористы из антифа и Black Lives Matter всегда-всегда-всегда концентрировали своё мародёрство в левых городах: они знают, что их население беззащитно.

Эти террористы также знают, что люди, которые переезжают в пригороды, с большей вероятностью владеют оружием.

И они чертовски хорошо знают, что сельская Америка вооружена до зубов, поэтому здесь они никогда не покажутся.

Огнестрельное оружие необходимо не только для самообороны и для того, чтобы ты исполнял главную обязанность в своей жизни – а именно защищал свою семью и собственность. Это ещё и превосходный сдерживающий фактор. У меня четыре единицы огнестрельного оружия. Две из них – в пределах досягаемости с моей кровати. Душевное спокойствие, детка.

5. Отмени подписку на кабельное ТВ

Новости по кабельному – это яд. Современные развлечения с точки зрения Голливуда – либо секс, который он толкает на ваших детей, либо неприкрытая пропаганда. Зачем ты платишь за то, чтобы качать этот мусор в свой дом? Тебе что, нравится платить $125 в месяц, чтобы CNNLOL умышленно дезинформировал тебя и потом называл тебя расистом, чтобы MTV прославлял дегенеративность?

6. Храни физические копии своих любимых книг, фильмов и телепередач

Уже Вуди Аллен, один из наших величайших кинематографистов, внёс свой последний фильм в чёрный список – вместе со всей своей карьерой. Walt Disney Company внесла в чёрный список свою "Песню Юга". Создатель "Симпсонов" внёс в чёрный список эпизод своего сериала. Library Journal опубликовал статью, которая призывает запретить книги, виновные в "белизне", что бы это ни значило. Книги из серии "Маленький домик..." попросту сжигают.

Фашистская банда собирается объявить определённые игрушки, книги, фильмы и ТВ-шоу "проблемными", а эти корпорации, которые либо слишком трусливы, либо кишат воинами социальной справедливости, собираются эти вещи убрать. "Проблемные" книги, фильмы и ТВ-шоу исчезнут с полок магазинов – физических и цифровых.

Позвольте мне заявить вам прямо сейчас, что если у вас нет физических копий "Манхэттена" (и, вероятно, всех фильмов Вуди Аллена), "Женатых... с детьми", "Унесённых ветром" и почти всех ситкомов Нормана Лира 1970-х ("Всё в семью", "Сэнфорд и сын" и других), вы в конце концов их потеряете.

7. Запасись едой и водой

Левые террористы из антифа и Black Lives Matter, вероятно, попытаются атаковать пригороды и сельскую Америку не напрямую – нападая на электростанции и тому подобное. И если дела в городах пойдут достаточно плохо, мы увидим, что цепочки поставок будут разорваны, так что будь готов.

Послушай, здесь, в сельской Америке, у нас всё будет хорошо. Не переживай, не живи в страхе – просто будь готов. Готовность – отличный способ снять беспокойство.

В целом, как я уже говорил, левые пожирают сами себя. Пусть они дерутся. Наслаждайся шоу. Заботиться о людях больше, чем они сами о себе заботятся – пустая трата времени. Демократы получают огонь по своим – насилие, за которое они голосовали. Это не твоя проблема, это не моя проблема.

Пока Синяя Америка пожинает плоды собственного упрямства, остальным следует чистить оружие, жарить мясо и наслаждаться тем, как Эл Банди дразнит толстых женщин.