Москва готовится к параду и голосованию

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10 июня 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

8 июня, мэр Москвы сотворил чудо. Нежданно-негаданно Сергей Семенович Собянин снял с многомиллионного города заклятие карантина. А ведь еще две недели назад, выступая на «России 24», он признался, что ситуация с коронавирусом «не такая радужная», и предположил, что статистика смертности от COVID-19 еще пойдет вверх.

Еще недавно его подчиненные составляли график для прогулок населения, еще вчера в Москву было нельзя въехать без пропуска, как и добраться до работы. И по указу мэра от 27 мая действовать этим мерам аж до 14 июня...

Но то ли кто-то шепнул Собянину волшебное слово, которое в один день заразу из города изгонит, то ли будущее ему открылось — с речными пароходиками на Москве-реке, полными счастливых туристов, то ли просто кто-то сказал — то ли во сне, то ли в телефонную трубку: «Что ж ты, Сергей Семенович, нас подводишь? 24-го у нас парад, а 14-го у тебя репетиция. Сам должен понимать». Да, наверное, напрасно ляпнул он на днях президенту, что если снять разом все ограничения, то на улице будет, как на первомайской демонстрации. Про демонстрацию — это точно зря.

А как иначе объяснить происходящее? Что, появился какой-то прорыв в борьбе с вирусом? Ученые создали вакцину? В Москве перестали болеть? Да ничего подобного. Вот цифры официальной статистики. На 8 июня, когда принято решение о снятии большинства ограничений, в столице 92 671 больной COVID-19 — около половины всех активных случаев в России! За сутки заразился 2001 человек и еще 751 в Подмосковье, откуда теперь в Москву можно въезжать всем и в любое время, как и из других регионов страны, где в целом ситуация отнюдь не улучшается. Напомню: 26 марта, когда в Москве был объявлен режим самоизоляции, в городе за сутки выявили всего 136 заразившихся. А 15 апреля, когда ввели жесткий карантин с цифровыми пропусками, в Москве зарегистрировали 1774 новых пациента, в области — 272, то есть меньше, чем при его отмене.

Так где же логика? В области защиты населения ее не видно.

Вирус никуда не ушел, ежедневный прирост заболевших сопоставим с тем, который привел к введению карантина, а, учитывая еще сохранившееся доверие большинства людей к власти и желание погулять на свежем воздухе, сходить к врачу или в парикмахерскую, та самая уязвимая часть населения — пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, что терпеливо ждала в четырех стенах, теперь окажется под ударом. Ведь формально приносить для них еду и лекарства теперь не нужно — самоизоляция-то кончилась! Карантин, стой, раз-два!

Теперь они придут в магазины, поликлиники, банки. Что, в поликлинике кто-то рассчитывает количество посетителей на квадратный метр, как предписано в ресторанах и барах? Что, кто-то расширил тесные коридоры, где и раньше пациенты протискивались впритирку друг к другу? Что, кто-то собирается делать перерыв между приемами для проветривания и дезинфекции, как в тех парикмахерских, что нам показывают по телевизору? Я специально зашел на сайт: запись на прием в поликлиниках Москвы идет по прежнему графику — 12 минут на пациента.

Значит, логику этого решения надо искать в другом. Вспомним, как в субботу 6 июня на встрече с деятелями искусства Владимир Путин, выступая за «спокойный и осознанный» выход из режима ограничений в стране, вместе с тем отметил, что делать это нужно «как можно быстрее». А очередное заявление Сергея Собянина о необходимости продления «режима самосохранения», сделанное им 2 июня, совпало с поручением премьера Михаила Мишустина Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать указы мэра Москвы, «обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан». И срок исполнения поручения истекал аккурат 8 июня, когда Собянин публично объявил, что предмета для разбирательства больше нет.

И — гулять, так гулять! Раз уж Москва готовится к параду и голосованию, пусть продышится и бизнес — от каршеринга до речных судов и от салонов красоты до ресторанов. Только надолго ли? Дышать сейчас надо осторожно. Ведь никто не обещал, что город вновь не закроют — после всех главных событий.

Тем более, что повод, как мы понимаем, никуда не исчез. Важна тенденция. Если уж 136-и заболевших за сутки оказалось достаточно, чтобы ввести ограничения, то вряд в ближайшем будущем в Москве их станет меньше. Скорее, мы снова увидим рост. Но кто и как будет его считать — в выздоровевших или в погибших, в людях или в процентах, сравнивая с Америкой или с Китаем, зависит от того, какие решения примут наши руководители. Удобный же у них появился рычаг! И теперь, кажется, надолго.

Я же, как эксперт по безопасности, настоятельно рекомендую всем отнестись ответственно к своему здоровью и здоровью своих близких. По возможности, продолжайте соблюдать самоизоляцию, избегайте встреч с друзьями, хотя бы большими компаниями. Не выходите из дома, не совершайте ошибку. Ведь наша медицина, как и месяц-два-три назад, не очень-то готова к наплыву новых covid-пациентов.