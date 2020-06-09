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9 июня 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: manzal.livejournal.com

Зеленую бумажку, которая на протяжении многих лет считалась мировой резервной валютой, штормит, как никогда. Ее власть с каждым днем становится все более шаткой, а кредит доверия после обвала цен на нефть и рецессии в мировой экономике практически исчерпал себя.

Запущенный Федеральной резервной системой (ФРС) печатный станок грозит привести к девальвации национальной валюты Соединенных Штатов — валюты, которая является по сути главным козырем США в геополитическом противостоянии.

Американские активы вот-вот превратятся в мертвый груз, и потому все здравомыслящие люди активно распродают недвижимость и гособлигации США на фоне возникшей угрозы обесценивания доллара. Так и поступили граждане КНР, где политика дедолларизации идет полным ходом.

В связи с поблемами американской экономики и тем, что ФРС США была вынуждена напечатать более двух триллионов новых доллларов, американская недвижимость резко потеряла привлекательность у граждан Китая.

На продажу выставлены различные варианты, от бюджетных домов до роскошных и пентхаусов.

Китай чувствует, что сейчас самое время поквитаться за развязанную Трампом торговую войну и приблизить конец гегемонии американской валюты.

А что остается теперь делать нынешнему хозяину Белого дома? Разве что обвинять Поднебесную пятиэтажными твитами в охватившей весь мир пандемии коронавируса и требовать заплатить за халатность. И что же получается? «Заплатить» КНР может цифровым юанем — специально запущенной Пекином криптовалютой, которую некоторые эксперты уже нарекли «убийцей доллара». Возможно, в Дивном Новом Постдолларовом мире в обиходе будет, наряду с биткоином, именно эта виртуальная валюта.