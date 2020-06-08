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Мэр Москвы объявил об отмене режима самоизоляции

С 9 июня отменяются пропускной режим и график прогулок

, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.sobyanin.ru

Мэр Москвы объявил об отмене режима самоизоляции

По поводу ограничительных мер возникает много дискуссий. Некоторые считают, что горожане их игнорировали, не выполняли и прочее...

Конечно, в двадцатимиллионной агломерации можно найти самые разные примеры поведения. Но есть «большие данные», которые достаточно объективно показывают реальную ситуацию. Есть данные сотовых операторов, позволяющие построить индексы активности населения, в том числе в сравнении с другими городами.

И есть точные данные о передвижениях горожан на личном и общественном транспорте. За все время, начиная с 30 марта, ни одного резкого неадекватного всплеска активности не было. Уже несколько недель – медленно, но верно – пандемия идет на спад.

С завтрашнего дня – 9 июня 2020г. отменяются режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок

Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня.

Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города.

С завтрашнего дня – 9 июня – могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Отменяются ограничения на работу каршеринга. К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

Через неделю – 16 июня 2020 г. – будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю – стационарные заведения общепита.

И, наконец, 23 июня 2020 г. мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии – открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения.

И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.

Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно. Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но всё еще существует.

Сергей Собянин

Дас

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