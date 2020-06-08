Некоторые из нас выкладывают о себе информации сильно больше, чем следовало

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

8 июня 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/kulikovnikita

Социальные сети уже давно и плотно вошли в нашу жизнь — это и текстовые мессенджеры, и картинки, и видео, и полноценные посты с версткой как в настоящих СМИ. При этом некоторые из нас могут быть слишком откровенными в социальных сетях, и выкладывать чуть больше, а порой и сильно больше информации, чем следовало.

Ключевых рисков такой ситуации есть два – первый, это вопрос безопасности, а второй, это вопрос формирования человека как личности.

Вопрос безопасности всегда будет оставаться актуальным. Фактически, верифицируя с помощью соцсетей свой каждый шаг, обозначая в них же свои привычки и предпочтения, каждый пользователь, хочет он того или нет, формирует на себя определенного рода «досье», которое в свою очередь может быть использовано злоумышленниками.

Самый очевидный пример – это похищение в 2011 году сына Евгения Касперского, когда похитители нашли всю необходимую им информацию на странице в социальной сети. И это 2011 год. Сложно представить, какая информация будет находится в доступе в 2040, и как ей могут воспользоваться.

Другой не менее важный вопрос, это формирования личности. Нейросети, используемые в рекламных инструментах действительно могут формировать предпочтения, показывая продукцию определенных производителей, и не показывая аналоги от их конкурентов. То же самое применимо и к новостному контенту, например проект Яндекса Дзен как раз и нацелен на то, чтобы показывать пользователю именно интересующую его информацию.



И если человек будет находится в таких зажатых рамках, особенно в период своего личностного формирования, то можно говорить о том, что его интересы и предпочтения теоретически могут быть без его участия определены различного рода рекомендательными сервисами и сформированы в предложенном нейросетями объеме. К тому же, как результат, за такой длительный период, профайлы пользователей накопят достаточное количество компромата на них самих, что по идее также может нанести косвенный вред скажем при приеме на работу, оформлении отношений с кредитными организациями и т.п.

Однако это все просто попытки увидеть то, что будет актуально через 20 лет, а как правило все прогнозы делаются для того, чтобы не сбываться. Поэтому уверен, будущее поколения 2020 года рождения не столь ужасно и пессимистично, и при должном разумном подходе к пользованию интернетом, всего этого можно будет легко избежать.