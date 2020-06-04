Агония мирового гегемона демократии

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4 июня 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pavel-shipilin.livejournal.com

«Образ Соединенных Штатов как центра Западной цивилизации разваливается на глазах. Неужели его еще можно восстановить? Следует задаться вопросом: можно ли возлагать все наши надежды на будущее и безопасность на США». Это из заметки в Rzeczpospolita.

Вроде бы конспирологическая теория о том, что за американским «черным майданом» стоят демократы, которые не хотят допустить второго восшествия на престол Дональда Трампа, мне кажется не лишенной логики. В конце концов, люди с мозгами давно поняли, что в наше время у любого «стихийного» народного протеста всегда есть автор и конечный бенефициар.

Другое дело, что долго контролировать хаос трудно: бунт, направленный конкретно против Трампа, вполне может закончиться разрушением государственности. Но даже если до этого не дойдет (а до этого, думаю, все-таки не дойдет, во всяком случае, не в этот раз), образ Америки как светоча демократии в глазах остального мира померк и вряд ли когда-либо будет светить с прежней яркостью.

Даже самые преданные вассалы вроде поляков задаются вопросами, которые еще пару месяцев назад были бы немыслимыми. Гегемон агонизирует не потому, что внезапно стал беднее, или ослабела его якобы несокрушимая армия, а потому, что теряет авторитет у всех на глазах. Это как с долларом, который держится исключительно на доверии — убери эту главную подпорку, и мир прозреет: король-то голый.

Rzeczpospolita припомнила своему господину сразу две проблемы, которые он не может решить: победить коронавирус и справиться с мародерством. Разумеется, рано или поздно и бунт, и эпидемия окажутся в прошлом. Но осадок останется навсегда.