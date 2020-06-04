Главный эпидемиолог Швеции признал ошибочность подхода к борьбе с коронавирусом

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4 июня 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: a-nalgin.livejournal.com

На улице ковидиотов сегодня траур и скорбь. Из обоймы выпал едва ли не главный идеолог всемирного союза отрицателей коронавирусной опасности, духовный пастырь секты свидетелей стадного иммунитета и предпоследняя надежда верующих в «не страшнее гриппа».

Надо сказать, он долго держался. Жонглировал статистикой с ловкостью Локи, отрицал очевидное с невозмутимостью Видара и бился за убеждения с неистовством викинга, узревшего Вальгаллу. Но в конце концов под натиском фактов сломался …

Главный эпидемиолог Швеции, решительный противник карантинов и сторонник коллективного иммунитета Андерс Тегнелл признал ошибочность предложенного им подхода к борьбе с коронавирусом, предполагающего отказ от локдауна. В среду, 3 июня, он внезапно заявил, что Швеции с самого начала следовало принять более масштабные меры по борьбе с эпидемией CoVID-19.

По мнению многих, изменить своё мнение Андерса Тегнелла заставили зашкаливающие показатели смертности и летальности. По которым Швеция входит в десятку худших в мире, тройку худших в Европе и сильно проигрывает своим соседям, Норвегии, Дании и Финляндии.

Кстати сказать, шведы с самого начала пандемиии учитывали в статистике только подтверждённый тестами ковид, а в показатели смертности включали только тех, кто умер от CoVID-19, а не просто с коронавирусом. Итальянцы, например, вписывали в свой мартиролог всех умерших с подтверждёнными тестами (кроме жертв ДТП и преступлений), а бельгийцы – ещё и ковид-подозрительных.

Тем не менее, несмотря на все манипуляции со статистикой в пределах допустимого, уровень смертности от коронавируса в Швеции – 44 пациента на 100 тыс. населения – является одним из самых высоких в мире. Он гораздо выше, чем соседних Финляндии, Дании и Норвегии, принявших более строгие карантинные меры.

С начала пандемии от последствий COVID-19 в стране умерли 4 тыс. 542 человека

И даже такой дорогой ценой коллективный иммунитет не достигнут! Да, Андерс Тегнелл говорил недавно, что «в Стокгольме 30% людей уже иммунны» и потому новой вспышки можно не опасаться, ибо стратегия отказа от карантина работает. Но после этих слов эпидемиологи провели своё, независимое от правительства, выборочное тестирование. И оказалось, что на самом деле антитела к SARS-CoV-2 имеют лишь 7% жителей столицы. То есть в своей стратегии шведские эпидемиологи опираются на статистику… которой может не существовать в природе!

«Если бы мы столкнулись с той же болезнью, если бы знали то, что известно о ней сегодня, то пошли бы на ограничения между тем, что реально сделал Стокгольм, и тем, что сделали в других странах», — признался Швеции Андерс Тегнелл. Он добавил, что введение ограничений на передвижение и отмена всех мероприятий помогли бы избежать рекордного числа смертей, в том числе преждевременных. «Был способ помешать этому», — пояснил он.

Точно такой же химерой оказалась идея о спасении экономики через отказ от локдауна. Во-первых, не все шведы оказались такими же ковидиотами, как их главсанврач. Большинство из них добровольно соблюдали разумные ограничения, не лезли на рожон и т.п. Это снизило конечный потребительский спрос, поскольку ненужной в новых условиях оказалась покупка даже привычных вещей долгосрочного пользования. Во-вторых, как заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон, королевство находится на пороге самого тяжёлого экономического кризиса со времён Второй мировой войны. По её прогнозам, ВВП страны сократится на 7%. Для сравнения: по мнению Еврокомиссии, потери экономики всего ЕС из-за коронавируса в 2020 году составят 7,5%.

В общем, хотя кафе и открыты, международная торговля в любом случае падает. Как и туризм. И всё это больно бьёт по Швеции. Но может ударить ещё больнее, если эффективную вакцину или адекватную терапию не удастся найти в ближайшем будущем. Так что прогноз 7%-го падения шведского ВВП ещё может оказаться оптимистичным. Меж тем, в среднем по странам ЕС, вводившим суровые карантинные меры, экономический спад может оказаться на уровне 7,5% за 2020 год.

В общем, из всех отрицателей на европейском континенте остался только батька Александр Лукашенко. Как полагаете, насколько скоро и он сдастся? И вообще, что теперь делать ковидиотам, на кого ссылаться?