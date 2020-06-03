Путина призвали не драпировать Мавзолей 24 июня

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3 июня 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pyhalov.livejournal.com

Парад Победы в этом году пройдет в историческую дату проведения первого победного Парада в 1945-м. Президент не случайно выбрал эту дату после критики в адрес властей России, которые 9 мая не рискнули устраивать торжества из-за эпидемиологической ситуации, а в соседней Белоруссии не побоялись, и положение не ухудшили.

"Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", – сказал Путин.

Таким образом, дата 24 июня могла бы оказаться даже более примечательной в свете того, что год этот необычный, а юбилейный, и провести парад теперь можно максимально аутентично. Но эксперты напоминают, что 24 мая 1945 года советские воины-победители кидали немецкие штандарты и знамена не куда-нибудь, а к подножию Мавзолея, что было наполнено смыслом Победы социализма над нацизмом. В постсоветской же России принято драпировать Мавзолей на 9 мая.

"Дело в том что, когда наши официальные лица сейчас говорят о Победе много слов, то они умалчивают о принципиальном моменте, – говорит историк Игорь Пыхалов, – а именно, что это не просто победа России или русских, а это была победа советского народа, которая была одержана под руководством Коммунистической партии, возглавляемой Иосифом Сталиным. Это принципиально. Если бы не было социалистического строя – не было бы и Победы. Действительно Мавзолей являлся значимым символом, и именно к нему кидали нацистские штандарты. Когда его драпируют – идет переделка истории, попытка приватизации Победы нынешней властью".

Президент Владимир Путин и гости, в том числе главы других государств, будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". На следующий день после победного парада начнется и голосование по изменению Конституции – в том числе по поправкам, которые позволят главе государства оставаться у руля еще энное количество лет. Завершится же плебисцит 1 июля.

Примечательно, что скрывать, как нелюбимого родственника во время приезда дорогих гостей, Мавзолей начали именно во время правления президента Владимира Путина в 2004 году. Хотя иностранцы как раз бешено интересуются единственным периодом в истории, когда Россия была по-настоящему великой, и все советские исторические места сами посещают с большим удовольствием, стоит вспомнить огромную очередь в тот же Мавзолей во время Чемпионата мира по футболу, увидеть Ильича стремились все. Неужели два Владимира на одной площади уместиться не могут?

Депутат Госдумы от КПРФ Павел Дорохин в беседе с Накануне.RU рассказал, что его коллеги обратились к президенту и от партии, и лично Геннадий Зюганов написал главе государства о том, чтобы не драпировать в этом году Мавзолей: "В принципе мы и в прошлые годы выступали против, но в этот раз особенно, чтобы символизм юбилея 75-летия сохранить, не надо этого делать. У президента, в Администрации президента наше обращение уже есть, мы надеемся, что оно будет положительно рассмотрено".

Драпировка раздражает не только просоветски настроенных граждан, многие считают этот акт в принципе антиисторическим, в то время как сам Путин декларирует борьбу с искажением истории. Стоит ли удивляться, что люди тушат во время пьянки Вечный огонь, устраивают шашлычную на мемориале или злонамеренно уничтожают ногами красные звезды и цветы, возложенные у памятников солдат Великой Отечественной войны, если сами власти на столь высоком уровне стесняются обнажить Мавзолей, который, несмотря на все политические коллизии, все же стоит на своем месте?

Историческую несправедливость активисты пытаются исправить уже не первый год, были и обращения общественников к федеральным чиновникам, собирались подписи под петициями, ветеранские организации каждый год выступают с осуждением этой практики, но на площади продолжают ставить фанерные декорации, скрывающие суть праздника Победы.