В Брюсселе обсуждают введение базового безусловного дохода для всех граждан стран ЕС

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

3 июня 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: taxfree.livejournal.com

Инициаторы проекта считают, что ЕС в рамках своей компетенции может «обеспечить каждому гражданину средства», гарантировать вовлеченность в жизнь общества. Этот проект должен также способствовать преодолению «региональных различий», и, как следствие, поможет большей экономической и социальной сплоченности в странах ЕС. При этом выплаты должны быть «индивидуальными и достаточно высокими». Не ну а чо?

Загневать, так с музыкой жы!

Идея безусловного дохода проста и радикальна — любой житель ЕС, просто по факту своего существования, регулярно получает от государства определенную сумму. Предполагается, что это позволит бороться с бедностью и поможет раскрыть человеческий потенциал. Тут алконафты и любители денатуратов напряглись прямо сказать.

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Марта Вечорек рассказала вчера об обсуждении введения базового безусловного дохода для всех граждан стран Евросоюза и пояснила доводы, которые приводят сторонники идеи. Инициаторы проекта считают, что ЕС в рамках своей компетенции может обеспечить каждому гражданину средства, гарантировать вовлеченность в жизнь общества. Короче, чтобы он в магазин ходил, и тратил деньги, тем самым увеличивая скорость их обращения.

Этот проект должен также способствовать преодолению региональных различий, и, как следствие, поможет большей экономической и социальной сплоченности в странах ЕС. М.Вечорек подчеркнула, что выплаты должны быть «индивидуальными и достаточно высокими». О том, что наступает время, когда государствам стоит распределять между гражданами достаточно денег, чтобы получатели могли оставаться потребителями, говорят все больше политиков и экономистов в развитом мире.

К примеру, еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмидт сообщил, что обсуждал идею с представителями Германии, к которой в скором времени перейдет председательство в ЕС. «Мы должны подумать о какой-либо структуре минимального дохода в Европе… Это не совсем безусловный базовый доход, но идея в том, что никто не должен оказаться в такой ситуации, когда нет вообще никаких доходов», - сказал Н. Шмидт.

Самое смешное, что в состав евросоюза входят некоторые бывшие советские страны кхе кхе. Те самые, которые сильно загнивают, и которые уже обезлюдели, бедняги...

Россияне горячо поддерживают подобные меры по поддержке всего населения вроде пенсий по возрасту, но существенно меньше одобряют помощь отдельным группам нуждающихся вроде безработных или мигрантов. Таковы данные доклада, подготовленного в рамках проекта European Social Survey (ESS). По данным опроса, введение безусловного базового дохода поддержали чуть более 73% россиян — выше этот показатель оказался только в Литве (80,6 %). Для сравнения, в Норвегии эту идею поддерживают 33,7% населения, в Швеции — 37,6%, а в Швейцарии, однажды проголосовавшей против безусловного базового дохода на референдуме, — 34,7% респондентов. При этом схему такой же поддержки, но только для самых бедных, поддержали лишь около 60% опрошенных россиян, как и масштабные меры по переобучению и нематериальной поддержке безработных. То бишь россияне любят жестко, либо всем давай, либо никому.

В России такая идея тем более невозможна, подчеркивает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Игорь Поляков: «Это все похоже на проект для сильно ушедших в развитии стран, занимающих другие позиции как в мировой экономике, так и в развитии своих основных товаров и услуг.

Например, Швейцария отличается своей экономическими политикой и положением, своей нишей, в которой она очень конкурентоспособна. Соответственно, это все может проецироваться на то, какая политика проводится по формированию доходов ее граждан. Получить швейцарское гражданство очень сложно. Мигрантов очень ограниченно в этой стране принимают и не приветствуют. России до этого еще очень далеко».

Представляю какое возникнет желание получить гражданство Прибалтики со стороны скаленвставших, если такие меры в Европе действительно будут реализованы. Сейчас миграционные учреждения в Прибалтике полны украинцами, а россияне все еще раздумывают...

Как отмечают эксперты, россияне активно поддерживают варианты социальной помощи, затрагивающие всех жителей страны, но отличаются высоким уровнем «социального шовинизма»: они часто не готовы поддержать отдельные уязвимые группы населения. Например, 40% респондентов заявили социологам, что мигранты не должны иметь никаких прав на льготы по крайней мере пока они не получат российское гражданство. Кроме того, россияне считают пенсии более важными, чем «детские» выплаты, и отличаются более низким уровнем солидарности с безработными, при этом одновременно оценивая их уровень жизни хуже всех в Европе.