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Что будет с российским рублём?

Дело не в "растущем долларе", дело в падающем рубле — измеряй его, хоть в долларах, хоть в попугаях

, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: maxim-nm.livejournal.com

Что будет с российским рублём?

Пост на интересную тему о том, что в ближайшем будущем ожидает российский рубль, лично меня эта тема волнует — так как курс и состояние рубля напрямую отражается на положении дел в нашей соседке-России. В последнее время произошло множество событий — которые так или иначе ударили по курсу российского рубля.

Лично я хорошо помню времена, когда всего несколько лет назад за один доллар в России давали 30 рублей, а сейчас он стоит более 70-ти — то есть, рубль упал более чем в два раза. Неправы те россияне, которые говорят, что "а нам-то что с этого, зачем нам доллар, мы за всё платим в рублях!" — потому что дело не в "растущем долларе", а дело в том, что сам рубль стал дешевле — измеряйте его хоть в долларах, хоть в попугаях. И это сказывается на жизни каждого человека — Россия сильно зависит от импорта, который покупается за валюту — а это значит, что в магазинах цены будут расти и дальше.

В общем, в сегодняшнем посте говорим о курсе российского рубля, о том что на него влияет и о том, что вообще будет дальше.

Курс нефти и доллар

Думаю, вы знаете, что курс российского рубля сильно зависит от стоимости нефти, как только стоимость "чёрного золота" поползла вверх — тут же многострадальная национальная валюта России закрепилась на рубеже в 73-75 рублей за один доллар. Насколько мне известно — стабилизировать курс помогают усилия Центрального банка РФ, который выбрасывает на торги по $225 миллионов в день — но как вы понимаете, такое не может продолжаться вечно, и как только валютные резервы главного российского "банкира страны" поиссякнут — рублю грозит новое падение.

Что говорят аналитики?

В то же время, сильного падения рубля по отношению к доллару пока что не происходит. Согласно актуальной аналитике, опубликованной на портале Инстафорекс, рублёвый коридор может расшириться максимум до 80 рублей за 1 доллар США. Влияет на состояние рубля и пандемия коронавируса — если российское правительство не снимет действующих ограничительных мер в стране, то успешный в прошлом средний бизнес может попросут уйти с коммерческой арены — думаю вы и сами видите это на примере закрывающихся кафе и прочего подобного. В общем, вот такие неутешительные прогнозы.

Рубль и безработица

А тут ещё и безработица растёт — как вы знаете, она тоже часто сказывается на состоянии национальной валюты той или иной страны. Рабочие места сейчас сокращаются из-за пандемии, и тут сразу несколько причин — одни компании попросту не могут больше содержать большой штат работников — а другие увидели, что неплохо справляются и на удалённой работе со значительным сокращением рабочих мест и зарплат. Стремительное сокращение рабочих мест компенсировать будет нечем.

Есть у рубля и ещё одна угроза — панические настроения населения, которое готово в массовом порядке отзывать свои рублёвые вклады из российских банков — так как у многих в памяти всевозможные кризисы и банковские крахи из недавней российской истории.

Что же будет дальше?

Многие надеются, что курс рубля как-то укрепит "пошатнувшаяся" экономика США — но лично мне кажется, что США быстро придут в норму, так как у них огромный многотриллионный и очень разнообразный рынок, который выдержит любые кризисы. Ну и конечно, российское правительство будет пробовать как-то стабилизировать рубль и экономику — уж не знаю, как у них это получится.

Такие дела...

Дас

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