Все новости >>

Аргументы Недели Жаркое из блогов 13+

Психологические травмы от самоизоляции могут оказаться горше потерь от коронавируса

Особенно если самоизоляцию затянуть, либо часто возобновлять

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: dpmmax.livejournal.com

Психологические травмы от самоизоляции могут оказаться горше потерь от коронавируса

С продлением режима самоизоляции в регионах решают по-разному. Но в основном пока ещё продлевают, хоть и местами смягчают режим. Сама по себе самоизоляция — не панацея: всё равно в итоге большинству придётся так или иначе с вирусом повстречаться. Основная её цель — не дать болезни набрать взрывной темп, когда у медицинских учреждений не будет хватать ресурсов для помощи массам. Ну и надежда: вдруг за это время что-нибудь этакое придумают?

Однако вполне может статься, что эта мера рискует оказаться горше самой болезни по своим последствиям. Особенно если самоизоляцию затянуть, либо будут часто возобновлять.

О собственных осторожных прогнозах я уже писал, и если сравнивать их с теми, которые дают зарубежные коллеги, они заметно более оптимистичны. Некоторые из этих коллег прогнозируют развитие посттравматического стрессового расстройства (неприятная, затяжная и плохо поддающаяся лечению вещь, кстати), аж у 20% населения после выхода из самоизоляции. Ну не знаю, время покажет.

Но есть и вещи более серьёзные, и по ним не прогнозы рисуются, а уже статистика копится. Так, доктора из медицинского центра в Уолнат-Крик (Область залива Сан-Франциско, штат Калифорния) сообщают, что количество суицидов в их регионе за время самоизоляции оказалось больше, чем смертей непосредственно от COVID-19.

Причин много — это и напряженная обстановка и гнетущая атмосфера самого режима, это и ограниченная возможность сбросить напряжение там, где обычно раньше это делалось, это и уменьшившаяся доступность психологической и психиатрической помощи.

Не могу сказать, как в точности обстоят дела с суицидами в этот период по России — ещё не было отчётов, чтобы посмотреть. Пока в нашем городе, к примеру, какого-либо намёка на всплеск не заметно. Не хочется лишний раз хвалиться стрессоустойчивостью соотечественников, но всё же думаю, что нас жизнь успела закалить покрепче.

И тем не менее, стоит задуматься: одно дело затягивать с самоизоляцией, боясь перегрузить утомлённую оптимизацией медицину, и совсем другое — в не столь далёком будущем судорожно искать, где найти на всех столько психиатров, психотерапевтов и психологов, чтобы справиться с этой гранью последствий самоизоляции. Истина, как всегда, где-то рядом, возможно, посередине...

Дас

Общество

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Названо способное «обнулить» береговую оборону США оружие «Cудного дня» России

Предназначенный для передвижения под водой российский беспилотник «Посейдон» способен «обнулить» береговую оборону США и любого другого противника Москвы. Об этом рассказал эксперт Александр Михайлов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью