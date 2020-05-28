Психологические травмы от самоизоляции могут оказаться горше потерь от коронавируса

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28 мая 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: dpmmax.livejournal.com

С продлением режима самоизоляции в регионах решают по-разному. Но в основном пока ещё продлевают, хоть и местами смягчают режим. Сама по себе самоизоляция — не панацея: всё равно в итоге большинству придётся так или иначе с вирусом повстречаться. Основная её цель — не дать болезни набрать взрывной темп, когда у медицинских учреждений не будет хватать ресурсов для помощи массам. Ну и надежда: вдруг за это время что-нибудь этакое придумают?

Однако вполне может статься, что эта мера рискует оказаться горше самой болезни по своим последствиям. Особенно если самоизоляцию затянуть, либо будут часто возобновлять.

О собственных осторожных прогнозах я уже писал, и если сравнивать их с теми, которые дают зарубежные коллеги, они заметно более оптимистичны. Некоторые из этих коллег прогнозируют развитие посттравматического стрессового расстройства (неприятная, затяжная и плохо поддающаяся лечению вещь, кстати), аж у 20% населения после выхода из самоизоляции. Ну не знаю, время покажет.

Но есть и вещи более серьёзные, и по ним не прогнозы рисуются, а уже статистика копится. Так, доктора из медицинского центра в Уолнат-Крик (Область залива Сан-Франциско, штат Калифорния) сообщают, что количество суицидов в их регионе за время самоизоляции оказалось больше, чем смертей непосредственно от COVID-19.

Причин много — это и напряженная обстановка и гнетущая атмосфера самого режима, это и ограниченная возможность сбросить напряжение там, где обычно раньше это делалось, это и уменьшившаяся доступность психологической и психиатрической помощи.

Не могу сказать, как в точности обстоят дела с суицидами в этот период по России — ещё не было отчётов, чтобы посмотреть. Пока в нашем городе, к примеру, какого-либо намёка на всплеск не заметно. Не хочется лишний раз хвалиться стрессоустойчивостью соотечественников, но всё же думаю, что нас жизнь успела закалить покрепче.

И тем не менее, стоит задуматься: одно дело затягивать с самоизоляцией, боясь перегрузить утомлённую оптимизацией медицину, и совсем другое — в не столь далёком будущем судорожно искать, где найти на всех столько психиатров, психотерапевтов и психологов, чтобы справиться с этой гранью последствий самоизоляции. Истина, как всегда, где-то рядом, возможно, посередине...