Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

26 мая 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: puerrtto.livejournal.com

Чем больше наблюдаю за методами борьбы государств мира с коронавирусом, тем больше понимаю что его опасность сильно переоценена. Но власти не могут признать, что развалили экономики из-за банальной паники и неверной эпидемиологической оценки. Им теперь важно доиграть партию до конца и затем похвалить самих себя за победу над страшным недугом.

Далее неcколько наблюдений, как с коронавирусом борются в Израиле:

1. В общественном транспорте ограничения не более 20 пассажиров, от чего сотни тысяч людей не могут добраться ни на работу, ни с работы домой. Автобусы проезжают мимо остановок. После двух месяцев этого хаоса власти решили снять ограничения и позволить автобусам ездить с полной загрузкой, но только в часы пик. Иными словами, с 7 до 10 утра и с 17 до 19 можно толпиться в автобусах, а в другое время (когда автобусы и так ездят почти пустые) сохраняется норма в 20 человек. По мнению правительства, коронавирус не является заразным в час пик, но опасность повышается в пустых автобусах посреди дня.

2. Купание на пляжах разрешается в строго отведенных местах. В эпоху коронавируса нельзя отойти метров сто от толпы и тихо сидеть там под зонтиком. Полиция и инспекторы мэрии бегают по пляжам и угрожая штрафами всех сгоняют в кучу. По их словам, отдыхающие обязаны собраться вместе, чтобы полиция могла контролировать распространение коронавируса. Вчера я пытался искупаться в городе Хайфа, но после того, как человек двести купающихся согнали в кучу предпочел оттуда уйти - как бы и вправду не заразиться.

3. Туалеты и душевые на пляжах закрыты уже два месяца. Люди не могут ни душ принять после купания в море, ни в туалет сходить. Загажено, пардон, все вокруг. Дети справляют нужду прямо на пляже, взрослые стыдливо гадят за кустами. Запахи разносятся по пляжам очень неприятные. Власти считают, что гадить на свежем воздухе безопаснее, чем в туалете. От себя добавлю, что никаких столпотворений в туалетах не было никогда за все 30 лет моего проживания в этом городе и купания на этих пляжах.

4. Детские площадки закрыты, опасность коронавируса. Дети уже два с половиной месяца не могут поиграть в песочнице, или сьехать с горки. При этом, внимание, места для занятий спортом там же во дворах открыты, там толпы народа без всякого соблюдения социальной дистанции.

5. Разрешается собираться до 50 человек, но рестораны открывать нельзя - коронавирус. Вероятно, что по мнению властей толпиться в церквях и синагогах, толкаться задницами на дискотеках очень безопасно, а вот тихо сидеть за столиками в ресторане это попытка самоубийства от коронавируса.

6. Два с половиной месяца не ходят электрички и пригородные поезда. Жители периферии не могут добраться до работы в городе, автобусы не спасают - там ограничение 20 человек и автобусы проезжают мимо вашей остановки, см.выше. Власти считают, что в поезде риск заражения почему-то выше, чем в переполненном в час пик автобусе, на дискотеке, в гостях или в синагоге.

7. Массовое обнищание населения в достаточно небедном Израиле начинает становиться опасным для здоровья и жизни. В Тель-Авиве стало полно нищих, наркоманов и бомжей, чего я не наблюдал никогда. Улицы замусорены. В южной части города, где и раньше было не очень спокойно из-за десятков тысяч нелегалов из Африки, сейчас просто кошмар. Сотни и тысячи африканцев лежат прямо на улицах, какают там же на улицах, спят на детских площадках, они вкалывают себе дозу посреди людных улиц. Там карантина не было никогда. В десяти минутах пешком оттуда действуют строгие ограничения, а в южном Тель-Авиве ощущение что коронавируса не было и нет, медицины нет, контроля нет. Да и полиции тоже нет.

8. Провериться на коронавирус почти нереально. Если вы звоните в поликлинику и перечисляете коронавирусные симптомы, а вас даже слушать не желают. Объясняют, что наше государство идет на снижение числа заболеваний, выпейте Дексамол (типа нашего Цитромона) и самоизолируйтесь. Перевожу на человеческий язык - не портите нам статистику, не будем мы вас тестировать, у нас команда сверху бороться с коронавирусом путем отказа регистрировать новые случаи.

9. Сфера медицины зациклена на коронавирусе. Словно другие болезни отменены. Отложены, либо отменены вовсе тысячи плановых операций и процедур от чего люди реально умирают от рака, от сердечно-сосудистых заболеваний. Все силы брошены на коронавирус, во всех больницах выделены огромные площади под тысячи больных. Но самих больных коронавирусом практически нет, из примерно 4000 ИВЛ имеющихся в Израиле заняты менее 10%.

Экономика

В настоящее время 1,2 миллиона граждан Израиля являются безработными, это ровно 27% всего трудоспособного населения. До коронавируса безработица составляла менее 4%. Все эти люди стали нищими в один момент, поскольку пособия по безработице составляют примерно половину от их месячной зарплаты и так продолжается уже третий месяц. По оценкам экспертов, значительная часть безработных так и не вернутся на работу, поскольку фирмы где они работали либо обанкротятся, либо сильно сократят штат для минимизации ущерба. Такого числа безработных в Израиле не было со дня его основания.

До сих пор, несмотря на то, что две недели как жесткий карантин ослаблен, деловая активность почти не сдвинулась с мертвой точки. Одни закрылись, другие не знают что будет дальше и предпочитают пока оставаться закрытыми, третьи в долгах и не готовы вложить последние деньги в открытие и вдруг опять карантин. Помощь от государства ничтожна, не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя.

Огромный ущерб нанесен вначале полным параличом деловой активности, а затем вялотекущими послаблениями. Остановлены многочисленные строительные и инфраструктурные проекты, заморожены бюджеты, дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 года.

Меня в происходящем интересует лишь один вопрос: чего здесь больше, воровства и распилов бюджета в космическом масштабе, или все же больше глупости?