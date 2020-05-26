Полетят ли «говорящие головы»?

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26 мая 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.rosbalt.ru/blogs

Затворнический режим лишил многих людей альтернативы информационному и развлекательному мусору из телевизора и Интернета. Ведь, к сожалению, большая часть аудитории использует онлайн-ресурсы не для развития, а для расслабления мозгов. Однако теперь они уже готовы закипеть.

Для ведущих политических ток-шоу пандемия стала не менее благодатной почвой, чем конфликт с Украиной, — теории заговоров вокруг коронавируса множились чуть ли не быстрее, чем зараза расползалась по планете. Но и те, кто ведет более мирные передачи, не упустили случая «хайпануть» на острой теме. У некоторых это получилось двусмысленно, нелепо и неуважительно по отношению к зрителю.

Например, еще в апреле программу «Давай поженимся!» покинула одна из ведущих — астролог Василиса Володина, которая предпочла не рисковать здоровьем и уйти на режим самоизоляции. Ее коллега Лариса Гузеева гордо заявила, что продолжает работать вместе с другой соведущей — Розой Сябитовой. «Мы дураки, — кокетливо отметила Гузеева. — Но так учили: „Раньше думай о родине, потом о себе!“ Мы должны развлекать, мы должны быть на передовой».

Медиков подобное высказывание наверняка покоробит. Они, возможно, предпочли бы такую «передовую» своей по-настоящему опасной работе, вознаграждение за которую не идет ни в какое сравнение с прибылью телевизионных свах.

Да и с Еленой Малышевой кто-нибудь из работников нашего многострадального здравоохранения был бы не прочь поменяться местами. Любой обычный врач рискует лишиться репутации и практики из-за грубого высказывания в адрес неадекватного пациента. А шоу-вумен, которая по уровню зрительского раздражения скоро сравнится с отпетыми фриками, заявляет на всю страну о «самом прекрасном вирусе» — и никто ее даже не одергивает.

Возможно, именно подобные высказывания и отсутствие выбора привели к тому, что некоторые персоны с телеэкрана надоели даже самой неприхотливой и преданной публике. А кое-кто вообще не готов это больше терпеть: петиция об отставке «засидевшихся телеведущих федеральных каналов» уже набрала более 8 тысяч голосов, и их число продолжает расти. «Подписавшиеся» выражают недовольство тем, что Елена Малышева, Владимир Соловьев, Артем Шейнин, Екатерина Стриженова и Лариса Гузеева получают огромные деньги за бесполезный контент, агрессивный и вульгарный стиль поведения.

Даже если инициаторы подобных петиций не добьются никаких существенных результатов, это станет тревожным звоночком для многих теледеятелей. Возможно, мнение сограждан не трогает их до тех пор, пока не сказывается на доходах. Но если «звезды» полностью растеряют доверие целевой аудитории, то могут лишиться и милости вышестоящего начальства. Ведь основная их функция — оболванивание населения — похоже, дает сбой.

При этом для истинных деятелей культуры, в отличие от сотрудников ТВ-индустрии, время изоляции уже стало очень тяжелым испытанием. Особенно это касается малых сфер — частных театров, галерей, арт-пространств, которые в последние годы завоевывали все большую популярность среди россиян разных возрастов. О творческих людях сейчас почти не вспоминают, в отличие от работников сферы услуг, хотя они нужны обществу ничуть не меньше. Заметим, что речь идет именно об истинном творчестве, без кавычек и сарказма.

Увы, мы привыкли думать о среднестатистическом жителе России как о непритязательном обывателе, погрязшем в рутине между телевизором и холодильником. И только эпидемия показала, насколько яркой и разнообразной была культурная жизнь москвичей и петербуржцев совсем недавно. Для многих семей вошло в привычку проводить выходные не только в развлекательных центрах, но и в театрах или музеях. На экспозиции уникальных картин собирались полные залы. Завоевывали популярность разнообразные мастер-классы или такие подзабытые форматы, как литературные или музыкальные «гостиные».

Теперь подобные виды досуга стали на неопределенный срок недоступны. Для режиссеров, актеров и музейных работников это настоящая трагедия. Многие коллективы негосударственных театров уже обратились с просьбой о поддержке к своим поклонникам, которых они все это время старались радовать в онлайн-формате. Остается надеяться, что люди будут благодарны и активны не только в виртуальном, но и в материальном плане.

В такой ситуации вдвойне неприятно самодовольство телеведущих, которые ничего не создают и не развивают, а только транслируют агрессию, невежество и пошлость. Можно, конечно, сослаться на то, что все мы хозяева своей судьбы, и те, кто хочет жить хорошо, должны выбирать бизнес, а не призвание. Но долго ли протянет общество, в котором не окажется места творчеству, вдохновению и взаимопомощи?

Пандемия коронавируса и сомнительные методы, которые выбрало для борьбы с ней наше государство, украли у людей свободу. Но если телевизор пока еще худо-бедно выигрывает в битве с холодильником, то против «оголодавших» умов он, похоже, становится бессилен.