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26 мая 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Торговые центры – большие и не очень – опустели. Сначала на месяц, затем на два, теперь… Даже те, кому работать сейчас разрешено, сокращают число точек продаж. Потому что всё в этом мире взаимосвязано.

Например, аптеки, салоны связи и продуктовые зависят от трафика в магазине. Цены у них зависят от многого, включая аренду. А минимальная ставка аренды устанавливается исходя из необходимости оплачивать коммуналку и налоги, которые государство стрясёт с владельцев торговых площадей независимо от того, работают они или простаивают. Немаленькие налоги: многим владельцам площадей везет, если оставшиеся арендаторы покрывают хотя бы их. Не говоря уже о тысячах сотрудников магазинов, кафе, ресторанов, развлекательных площадок, кинотеатров, оставшихся без работы…

Цепочку последствий можно продолжать. И вот сейчас мы видим: даже те, кому можно работать – закрываются. Это принцип домино.

Аналитическая компания Alpharm посчитала: в Москве к концу апреля число аптек «Доктор Столетов» и «Озерки» уменьшилось на 102, сети «Мелодия здоровья» — на 37, группы «Неофарм» и «Столички» — на 30.

Закрываются салоны связи. «Вымпелком» на конец апреля закрыл 34% собственных салонов и 25% точек, работающих по франшизе. У Tele2 из-за карантина не работает 12% точек продаж.

Продуктовым нелегко. «Вкусвилл» приостановили работу около 60 магазинов, в том числе и в торговых центрах.

Спрос падает везде! Денег у людей всё меньше и меньше. Но дело не только в этом. Спрос не всегда связан с острой необходимостью в чем-то. Многое люди покупают «заодно». Пошел за хлебом с молоком, а заодно купил колбаски по акции и в аптеку заскочил «на всякий случай».

А есть ещё истории про «погулять по торговому центру», купить что-то «по акции», «по случаю», «чтобы снять стресс»… Всё это хорошо описывает отраслевая наука – психология потребительского поведения. По разным причинам сейчас общий настрой у всех один – экономить, не потреблять и не выходить лишний раз никуда.

Эта такая тихая паника продолжится и после отмены ограничений и ещё долго будет тормозить потребительский спрос, а значит и всю экономику. Что останется бизнесу? Видимо, ужиматься, сокращаться и закрываться. И платить налоги до последней капли…