Не нужно путать редакционную политику СМИ с цензурой

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25 мая 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pavel-shipilin.livejournal.com

Секретная переписка двух властителей дум — Никиты Михалкова и Владимира Познера была выложена на всеобщее обозрение. И породила дискуссию. Главный вопрос: кто из них прав?

По мне так никто. Здесь вообще речь не о правоте, а о цензуре. Точнее, о том, кто из них больше пострадал при советской, а теперь и при российской власти.

С советской властью все понятно — цензура была. И обойти ее было невозможно, ибо существовал главный запрет: никто, кроме официальных инстанций, не имел права издавать газеты. Даже заводские многотиражки были органами дирекции и парткома.

Но о какой цензуре можно говорить сегодня?

Михалковский «Бесогон», как и авторская познеровская передача на Первом канале, могут выходить на ЮТубе, где никто не сможет им диктовать, что размещать и кого приглашать. Это я о жалобе Владимира Познера на то, что ему запрещают поговорить в прямом эфире с Навальным.

Не нужно путать редакционную политику средства массовой информации (не только в России, но и в любой другой стране мира, о чем Познер, помнится, и сам рассказывал) с цензурой. Тот же Навальный или Дудь легко обходятся без федеральных телеканалов. Почему Михалков или Познер считают, что имеют право на особое к себе отношение?

«Запрещенный» руководством ВГТРК выпуск «Бесогона» — продукт довольно странный. Для таких тем есть каналы, которые любят конспирологию, колдунов и прорицателей — например, НТВ или Рен ТВ. Всевозможных теорий о происхождении коронавируса бродит сейчас по сети великое множество, с некоторыми я даже по диагонали ознакомился. По-моему, одна из них очень похожа на ту, что озвучил Никита Михалков.

С мэтром трудно спорить, он ведь велик. И я думаю, теленачальству было неловко ему отказывать. Тем не менее режиссер вполне в духе времени воспользовался ситуацией, собственными возможностями и засветил «запрет» во всех СМИ, что дало возможность раскрутить ЮТуб-канал «Бесогон». И сейчас его выпуски собирают миллионы просмотров, хотя до скандала просмотры измерялись сотнями тысяч.

То есть «цензура» пошла Никите Михалкову на пользу. Если он удержит свои позиции, то зависеть вообще ни от кого не будет. Чем плохо?

Впрочем, недавняя история с закрытием канала News front на ЮТубе говорит о том, что цензура все-таки существует. Причем, очень жесткая. Но не у нас, а у американцев.