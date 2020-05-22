В России успешно испытали вакцину от коронавируса

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22 мая 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

Сперва данные статистики по COVID-19 в мире и в России: - 5 210 448 (+108 994 за 24 ч. или +2.14%) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во всем мире, рекордный показатель за сутки за всё время.

334 891 летальных случаев (+4 987 +1.51 %). Тех, кто выздоровел теперь 2 092 754 человек (+58 995 +2,9%), активных случаев 2 782 803 (+45 012, +1.64%). Всего 1,85 новых заболевших приходится на одного выздоровевшего. За прошлые сутки это было – 1,60.

В России за сутки выявлено +8894 новых случая инфицирования коронавирусом. В Москве выявлено +2988 случая. В России без учёта Москвы +5906 случаев.

Статистика по РФ без учёта столицы за предыдущие дни:

21 мая +5936

20 мая +6065

19 мая +5718

18 мая +5688

17 мая +5854

16 мая +5695

15 мая +5850

Коэффициент распространения коронавируса в РФ и Москве вернулся к росту, поднялся до 0,93 с 0,79.

Более 8,1 млн тестов на COVID-19 проведено в РФ. Установлен суточный рекорд 285 746 тестов в день.

Число выявленных в расчёте на 100 тестов то продолжается снижение. То есть приходится делать всё больше тестов, чтобы выявить очередной случай инфицирования

Минздрав России одобрил переход к финальной стадии сравнительного клинического исследования возможностей применения препарата "Фавипиравир" для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом. Препарат предварительно показал очень положительную динамику, вдвое сокращая сроки выздоровления у пациентов.

Неофициальные испытания вакцины от коронавируса прошли на добровольцах-сотрудниках Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ

Испытания прошли успешно, иммунитет есть, побочных эффектов нет, все добровольцы здоровы, в хорошем расположении духа, работают. Сотрудники, по заверению директора центра, не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой вакцин.

"Эксперимент успешным мы будем считать, когда мы получим разрешение на официальные испытания Минздрава и их проведем. А пока что, соответственно, мы себе доказали, что та продукция, которую мы предлагаем для страны, мы гарантируем, что она будет успешной", - рассказал директор исследовательского центра Александр Гинцбург.

Обещают, что антикоронавирусная вакцина для широкого применения появится в конце июля

Почти 9,5 тысяч российских медиков заразились коронавирусом. В «Списке памяти», в который вносят погибших во время эпидемии медиков, уже значится более 250 фамилий. Стоит отметить, что многие воспринимают «Список памяти» как список врачей, которые погибли именно от коронавируса. Но туда включают людей по более широким критериям.

Туда входят все врачи, погибшие/умершие в период пандемии даже если диагноз не подтвержден анализом или это наложилось на другие тяжелые заболевания. Туда входят медики не только непосредственно связанные с лечением COVID-19 у пациентов, но и всех специальностей, врачи из других стран, медики, не практиковавшие во время пандемии. Плюс в этом списке и водители "скорой помощи", диспетчера, лаборанты.

Если взять соотношение к 9500 выявленных случая у медиков, то выйдет около 2,5% смертность среди российских врачей, но реально она меньше.

Рамзан Кадыров находится в московской клинике с подозрением на коронавирус. На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться ещё несколько дней назад, однако сначала списывал это на ОРВИ. Но позже его состояние начало быстро ухудшаться и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы. Судя по медицинским данным, у Рамзана Ахматовича уже диагностировано поражение лёгких.