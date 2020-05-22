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22 мая 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/kosachev

Очередная неприятная новость из США – администрация президента США информировала мир о решении выйти из Договора по открытому небу. Такое ощущение, что Дональд Трамп намерен демонтировать механизм обеспечения международной безопасности до самого основания – иначе этот не просто деструктивный, но во многом нелепый шаг Белого дома даже трудно объяснить.

Ведь речь идет о сугубо американском «детище»: идею заключить договор, который бы позволил США и - тогда еще - СССР совершать наблюдательные полеты над территориями друг друга, чтобы повысить прозрачность и взаимное доверие, предложил в 50-е годы президент США Эйзенхауэр. Советское руководство не согласилось с этой идеей, и только в 1992 году руководство новой России подписало его, а позже количество стран-участниц возросло до 34.

И хотя удар по очередному договору Белый дом объяснил уже ритуальными обвинениями в адрес России, якобы нарушающей соглашение, в самих США с прошлого года, когда пошли слухи о возможности выхода Америки из ДОН, опытнейшие эксперты наперебой уговаривали Трампа не совершать этой ошибки, поскольку договор крайне выгоден самим США.

В июне прошлого года в Палате представителей был подготовлен законопроект, запрещающий администрации принимать решение о выходе из ДОН, если не будет нарушений с российской стороны. В ноябре Комитетом по иностранным делам Палаты представителей были организованы специальные слушания о судьбе Договора, на которых их модератор, глава подкомитета по европейским и евразийским вопросам Комитета по иностранным делам демократ Билл Китинг специально отметил, что «США выполнили в три раза больше полетов над территорией России, чем Россия над территорией США».

Более того: он утверждал, что договор был весьма полезен в 2014 году, когда, мол, «Россия нарушила границы Украины», а также в 2018 году, «когда она захватила корабли Украины с моряками». Оставим на совести парламентария эти утверждения, но это объясняет, в частности, то, почему по поводу выхода США из Договора встревожились и на Украине.

Словом, налицо очевидный «самострел» администрации Трампа, смысл которого уже даже трудно объяснить, руководствуясь элементарной логикой и выгодой для самих США. Остается только подозревать, что разрушение основ современного миропорядка стало самоцелью для нынешнего руководства США. Очередной «привет» союзникам из Белого дома. Как всегда, безоговорочно одобрят?

Константин Косачев

Председатель комитета СФ по международным делам