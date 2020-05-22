Почему в ближайшие два года отток кадров из регионов усилится

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22 мая 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

С прогнозами о последствиях коронавируса для России выступило агентство Moody’s. Не шарашкина контора, а один из ведущих аналитических центров мира. Последствием текущей ситуации станет, считают эксперты, ускорение внутренней миграции. Люди из провинции с ещё большей силой будут стремиться уехать в Москву и другие мегаполисы. Пользы это не принесет никому – ни «столицам», ни провинции, ни государству, ни гражданам.

В докладе Moody’s говорится: ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии и обвала нефтяных цен скажется на социально-экономическом положении регионов. Будут сокращаться доходы, что приведет к усилению миграции трудоспособного населения. Это, в свою очередь, повлечёт ещё большее снижение зарплат в менее развитых регионах.

В группе риска регионы с низкими доходами, слабой системой соцподдержки, слабой инфраструктурой, высокой занятостью в сфере услуг и расположенные рядом с более развитыми регионами.

В топ-5 субъектов федерации, которые пострадают больше остальных, Омск, Чувашия, Самара, Башкортостан и Нижний Новгород. То есть речь идёт о довольно крупных промышленных центрах, которым Moody’s вангует судьбу Детройта.

Что дальше?

Повысится спрос на жильё в мегаполисах, а значит возрастет стоимость продажи и аренды квартир.

Рынок труда в столицах будет перенасыщен – увеличится текучка кадров, снизится уровень зарплат. Как у коренных жителей, так и приехавших на заработки.

Экономики регионов лишатся кадров и покупательской способности одновременно.

Усилится разрыв между уровнем жизни в мегаполисах и провинции. Даже на фоне снижения доходов в Москве, снижение доходов в регионах будет ещё больше.

И это не шутки. Я уже писал, что падение ВВП в апреле этого года составило почти треть по сравнению с апрелем 2019. ВВП России по итогам 2020 года снизится на 5,5% (по сравнению с ростом на 1,2% в 2019). То есть, минус 6,7%. Это оценки и министра финансов, и Moody's.

Коронавирус диктует: надо развивать регион, увеличивать самостоятельность субъектов, пересматривать систему распределения налогов. Он требует политических решений. Но система, кажется, пока не готова идти на такие изменения.