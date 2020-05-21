Все дело в

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21 мая 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sapojnik.livejournal.com

Прямо даже не знаешь, за кого болеть в этой ситуации. С одной стороны, я против всяческих полицейских карантинов – и значит, по идее, должен быть за Путина. Так как Путин, что очевидно, еще 11 мая решил «всю эту дурацкую эпидемию сворачивать», на что и дал соответствующие указания.

Аналитики называют две основные причины: во-первых, Путину стало жалко денег (если длить карантин, точно придется уже в этом месяце потрошить ФНБ), и, главное - ему надо провести "голосование по собственному обнулению", что при карантине невозможно. Но, с другой стороны – нельзя же делать так топорно, как прапорщик из анекдота: «Эпидемия, стоп! Раз-два!» Это же тоже какая-то подстава получается!

Путин, значит, гаркнул, свистнул – и всё, счетчик «ковидной статистики» начал стремительно считать взад (то есть обнуляться). Вот уж воистину мастер обнулений! Вчера еще «до пика далеко», а после 12 мая – уже даже не «плато», а просто «спад».

У меня – двойственные чувства, глядя на все это. С одной стороны, безумный робот, который во имя «победы над вирусом» готов переморить в «самоизоляции» хоть половину населения. А с другой, получается – ловкий манипулятор, которого население вообще не интересует, но он свято уверен, что через переписывание цифр можно в самом деле управлять реальностью (то есть – и запускать, и останавливать эпидемии).

Как это делается? Завесу над технологией приоткрыл мой бывший преподаватель с кафедры измерений (была такая на психфаке), ныне доктор психологических наук профессор Шмелев. Он у себя в Фейсбуке проанализировал открытые данные по «распространению ковида в России», и вот что он пишет:

"Коллеги, я все-таки добрался до цифр "число выздоровевших в РФ по датам". Добыл их на сайте РБК. Публикую тот график, который я нигде в таком именно виде сам не нашел, поэтому сам его построил… данные вот так "взбрыкивают", как это произошло сегодня, отменяя всякую тенденцию к плавной суточной динамике. Пока я думаю, что дело в "команде сверху", которая распространилась на "зараженных, которые лечатся на дому". До этого статистика "выздоровлений", видимо, базировалась главным образом на тех, кто выписан из больниц. Либо по "домашним", наконец, "отыскали" отрицательные результаты повторных анализов, либо... произвели еще более "произвольный перерасчет", но факт мы видим. Налицо, что официальная статистика (политика управления статистикой, если точнее) вообще не слишком заботится о том, чтобы тренды выглядели ... плавными».

И далее: "Думаю, что поставлена задача к 1 июня показать, что Rt у нас уже 2 недели подряд ниже 0.8, а число выздоровевших превышает число новозараженных УСТОЙЧИВО. Опасаюсь, что при такой форсированной политике управления статистикой повторные волны эпидемии станут неизбежными" (проф. МГУ Александр Шмелев).

И вот его график(в начале текста):

Красноречивее некуда. Кривая "выздровевших" рванула вверх почти вертикально. Вот что значит ПРИКАЗ!

И это все-таки расстраивает. Выходит, у нас ВСЯ статистика такая? "Куда повернешь, туда и вышло"?

И вот сегодня был очередной неловкий момент: ВОЗ заявила о "рекордном приросте числа заболевших в мире".

«За последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев с коронавирусом. Это стало рекордной цифрой, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве».

Понятно, этим мафиозная структура (коей ВОЗ, несомненно, является) ясно дает понять всем «сильным мира сего», что Большие Дяди, которые стоят за ней, вовсе не настроены сворачивать лавочку с «чудовищным ковидом», а наоборот – собираются еще поддать жару и закрутить планетарную вечеринку еще пуще. А тут мы – с продолжающимся уже якобы неделю «неуклонным понижением случаев заражений»! Во всем мире, стало быть, «рекордный рост», а в России – уверенный спад?

Интересно, как будет реагировать Путин...