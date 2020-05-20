Президент США подписал указ, дающий право отменять действие регламентов по коронавирусу

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20 мая 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: el-murid.livejournal.com

"Я подпишу президентский указ, предписывающий федеральным ведомствам использовать все полномочия, чтобы отменить, приостанавливать действие или упразднять регламенты, которые мешают экономическому развитию. И мы хотим это так и оставить", — сказал перед подписанием Трамп.

В США начинается главное событие года, которому не может помешать ничто - в том числе и эпидемия. Предвыборная кампания - это ключевая точка, которая во многом определит ближайшее будущее.

Падение экономики в США носит всеобъемлющий характер, огромное число безработных, и конечно, для Трампа такое положение дел выглядит угрожающим. Он - власть, а потому избиратель не будет заморачиваться на тонкости борьбы и кто развязал эпидемию-войну. В его личных текущих бедах виновата власть - и это вполне естественная реакция.

Отмена карантинных мероприятий вполне рациональная, и именно сейчас. Первый психоз прошел, рефлекторный и во многом экзистенциальный страх перед неведомой угрозой притупился и уступает место текущим страхам, понятным и и более животрепещущим. А потому момент для запуска отмены карантинных ограничений выбран удачно. Безусловно, Трампа будут обвинять в пренебрежении жизнями американцев, но гораздо больше людей начинает интересоваться вопросами не сегодняшнего выживания, а завтрашнего. Нужно начинать работу, зарабатывать и возвращаться к относительно нормальной жизни.

Противники Трампа, конечно, сумели эпидемией перебить массу своих проблем, которые могли стать центральными в нынешней избирательной кампании. В первую очередь это, конечно, "украинское досье" Байдена и доказательства его коррупции. Сейчас эта тема никому не интересна вообще. Какая Украина, какая коррупция, когда тут такое творится?

С другой стороны, Трамп тоже получил возможность списать любой негатив в свою сторону на эпидемию. Мало того - теперь у него в руках есть неубиваемый козырь. Кто-то ведь виноват в том, что произошло, и этот кто-то должен за все заплатить. И уже понятно кто - Китай. Тема ответственности Китая за произошедшее в Америке просто напрашивается стать центральной в избирательной кампании, и тут у Трампа позиции абсолютно железобетонные."А я предупреждал еще четыре года назад, что Китай - это проблема. Это большая заноза в нашей заднице", - такая аргументация Трампа просто напрашивается. И перехватить эту повестку у демократов вряд ли получится, равно как и развернуть общественное мнение и настроения.

Трамп просто обязан будет запустить кампанию чайнафобии, но не прямо сейчас, а ближе к осени. И на ее пике триумфально снова въехать в Белый дом. Сейчас его задача, как у тренера перед соревнованием - вывести своего подопечного в день старта на пике формы. Трампу нужно лишь не ошибиться, чтобы антикитайская истерия захлестнула Америку ровно к началу ноября. И тогда на этих эмоциях он просто ледоколом пройдет по позициям своих противников.