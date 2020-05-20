Посол США в Варшаве предлагает разместить ракеты НАТО «у себя в Польше»

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20 мая 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: manzal.livejournal.com

«Защита мира и свободы на планете» сегодня немыслимы без ядерного оружия. Так, по крайней мере, считают в Североатлантическом альянсе. Но всегда ведь найдутся те, кто захочет сбить ядерный потенциал НАТО и ослабить его мощь...

Так, к примеру, делает Германия, не разделяющая «пацифистскую» точку зрения Альянса: более 80 % жителей ФРГ крайне обеспокоены нахождением на территории страны американского ядерного оружия.

Немецкие социал-демократы не преминули воспользоваться царящим настроением в обществе и потребовали полного вывода ядерного оружия из страны.

По этой причине Альянс принялся искать другую кандидатуру для приобщения ее к ядерной стратегии США. В этом свете находящаяся на восточном фланге НАТО Польша представляется идеальным вариантом.

Если раньше вариант рассматривался подковерно, то теперь на него публично намекнул Йенс Столтенберг, генсек НАТО, а Джоржетт Мосбахер, посол США в Варшаве, так и прямо предложила разместить соответствующие силы и средства у себя (в Польше, естественно, не в посольстве).

«В настоящее время самой большой угрозой является российский ядерный арсенал, а также то, что русские - агрессивны», — добавила масла в русофобский огонь госпожа посол.

Польша, памятуя об упущенной возможности захватить советский ядерный арсенал после развала Варшавского договора, уже не первый год хочет показать этим агрессивным русским «собственный» ядерный потенциал, поэтому никакого особого приглашения им не надо.

Уже шестой год самолеты F-16 ВВС Польши регулярно принимают участие в регулярных натовских сверхсекретных учениях под названием «Стойкий полдень» (Steadfast Noon), в ходе которых отрабатываются вопросы применения ядерного оружия.