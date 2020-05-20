Во всем мире не нефтяные вышки являются системообразующими, а малый и средний бизнес

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20 мая 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Самые печальные прогнозы сбываются. В марте я и многие другие буквально кричали о том, что малый и средний бизнес накрываются медным тазом. Сейчас это обретает всё более явные очертания.

Цена коронавируса в России – почти треть ВВП

Минфин в своем ежемесячном отчете об исполнении бюджета сообщает:

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% (на треть!) ниже аналогичного показателя год назад. В 2020 году – 6,3 трлн рублей. Это на 2,4 трлн рублей меньше, чем в 2019 году. Снижение, отмечают экономисты, могли вызвать введенный в стране режим самоизоляции и резкое падение цен на нефть.

И вот уже главный отечественный специалист по кризисам Анатолий Чубайс говорит, что от нефтегазовой зависимости пора избавляться. В интервью Forbes так и говорит: «Если лошадь сдохла, надо с нее слезть». Но делать-то что? На что опираться?

Ответ на поверхности: на малый и средний бизнес. Власть его будто недолюбливает, считая всех без исключения барыгами. Но во всем мире именно малый и средний бизнес является системообразующим, а не нефтяные и газовые вышки, не автогиганты и прочий «крупняк».

Малый и средний бизнес заставляет двигаться всю остальную экономику

Это он используют газ для обогрева гостиниц, ресторанов и прочих заведений. Он покупает автомобили, которые потом заправляет топливом, чтобы перевозить грузы и людей. Он принимает туристов и кормит, одевает и стрижет бороды людям.

Предприниматели, коммерсанты, бизнесмены, все эти «буржуи проклятые» создают рабочие места и кровно заинтересованы в увеличении ВВП – чем больше денег в экономике, тем больше денег у них.

Но у нас «особый путь». «Аэрофлот» получит господдержку порядка 8 млрд рублей. А ещё «Газпром», «Роснефть», РЖД…

Тем временем активность малого и среднего бизнеса в России упала до минимума за 5 лет. Минтруд прогнозирует:

В 2020 году число официально зарегистрированных безработных вырастет с 1,6 до 2,5 млн человек.



Может быть пора сворачивать с «особого пути» на «магистральную трассу»? И путь яснее, и цель понятнее.