Являются ли талисманы и обереги на депутатах проблемой безопасности?

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19 мая 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

«Кто владеет информацией, владеет миром». Но беда в том, что «владеющие миром», похоже, не всегда владеют информацией. Например, некоторые депутаты Госдумы, как сообщает «Интерфакс», начали носить на пиджаках обереги от COVID-19 – значки в виде белого креста на черном фоне, которые, по их мнению, отпугивают коронавирус. Боюсь предположить, на основе каких вводных данных принимают решения люди с оберегами и талисманами против «зловредного вируса».

Но они всего лишь люди. Даже если кто-то из них побеждал на Олимпиадах или летал в космос…

Раз так, всё объяснимо. Пару дней назад американский журнал «Национальный интерес», специализирующийся на вопросах безопасности, опубликовал совместное исследование медиков и социологов из Института Оттавы под названием «YouTube как источник информации о COVID-19: пандемия дезинформации?».

Ученые проанализировали видеоролики, посвященные коронавирусу и пришли к неутешительным выводам

Исследование показало, что треть (27,5%) видео на YouTube вводят в заблуждение. В то время как видео из «авторитетных источников» (сообщения официальных источников и квалифицированных экспертов) были значительно недопредставлены.

При этом 69 роликов с фейками собрали порядка 62 миллионам просмотров

При этом исследователи отмечают, что дезинформация о COVID-19 распространяется на большее количество людей, чем в случае с птичьим гриппом, эболой и другими прошлыми «кризисами общественного здравоохранения».

«Неверная информация, на которую ссылаются ролики, принимала разные формы: от неточных с научной точки зрения описаний того, как работают вирусы, до фиктивных медицинских советов, расистских высказываний и широких теорий заговора» - сообщают исследователи.

Увы, качество массовой информации становится проблемой, ведь во власти – тоже люди. Эти фейки смотрят не только «неокрепшие умы», но и «лучшие люди». Иначе откуда все эти обереги, талисманы и неоднозначного качества законы?