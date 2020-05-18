Волеизъявления в токийском общественном туалете

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18 мая 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/golovnin

В центре Токио к северу от императорского дворца расположен уникальный объект выражения политических эмоций — общественный мужской туалет в тихом уголке обширной территории храма Ясукуни, на которой, кстати, располагается эталонный сад сакуры, музей с настоящим истребителем «Мицубиси Зеро», памятники знаменитым генералам и безымянному летчику-камикадзе. Там же в глубинах святилища хранятся списки с именами божеств, в которых превратились воины, погибшие за императора и Японию. В перечень включены и те, кто был казнен после войны по приговору Международного трибунала как военные преступники.

Храм Ясукуни — очень удобная штука для властей Китая и Южной Кореи. Само его существование дает повод в случае необходимости всегда говорить о том, что Япония не признает итоги войны и поклоняется повешенным преступникам, хотя храм Ясукуни имеет статус частной религиозной организации, не имеющей отношения к государству. Впрочем, по праздникам премьер-министр Синдзо Абэ направляет туда ритуальные приношения в виде ветвей и лент, а депутаты парламента от правящей партии временами даже коллективно посещают это очень необычное место для молебна по погибшим.

В общественном сортире в уголке обширной территории храма чего только не происходило! В основном, если верить слухам, там на стенках кабинок иногда писали невнятные проклятия японским милитаристам китайские туристы, которые приезжали посмотреть на сакуру и накупить барахла. Шума по этому поводу в Токио никогда не устраивали.

В 2015 году южнокорейский патриот устроил там небольшой взрыв бомбы-самоделки. Был вычислен по видеокамерам, арестован и получил четыре года за угрозу жизни и безопасности посетителей общедоступного туалета.

Но времена меняются и возникло нечто новенькое! В знаменитом сортире обнаружена надпись: «Убью всех китайцев из города Ухань». Откуда, как известно, нынешняя коронавирусная зараза рванула на весь земной шар. Надпись обнаружил бдительный посетитель кабинки и немедленно донес в полицию. Поскольку, по мнению обычного японца, даже говорить об убийствах нехорошо.

Возбуждено уголовное дело о порче имущества, а написавшего прокламацию в сортире уже поймали, это служащий в возрасте за пятьдесят. На допросе дядька сказал, что очень рассердился на китайцев из-за того, что они всем испортили жизнь. Ему, конечно, что-то впаяют с отсрочкой исполнения, со штрафом или без.

Волеизъявление в общественном туалете, конечно, последнее дело. Но мои скромные наблюдения показывают, что и куда менее эмоциональные японцы склонны сильно поворчать на тему о том, что из ныне богатого и могущественного Китая уже не в первый раз исходит невероятная инфекция — теперь куда более смертоносная, чем раньше.



«Горо-сан, — сказала мне аптекарша, подтвердив в очередной раз, что защитные маски опять вчистую раскупили задолго до моего прихода, — китайцам нужно хотя бы извиниться — они ведь такой ужас устроили всему миру». Японский премьер Синдзо Абэ уже договорился с Евросоюзом совместно выступить за проведение коллективного расследования действий Всемирной организации здравоохранения в начале пандемии — это ведомство Трамп обвиняет в сговоре с китайцами и замалчивании угрозы на первом этапе бедствия.

Токио и ЕС о КНР открыто не говорят, речь они ведут только о ВОЗ. Но понятно, что расследование деятельности этой организации будет напрямую затрагивать Пекин. И провести его будет, мягко говоря, куда сложнее, чем поймать придурка, записывавшего крики своей души на стене кабинки в туалете храма Ясукуни.