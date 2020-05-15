В пригороде Каира построили эстакаду, облокотив ее на жилые дома

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15 мая 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

В египетской Гизе (это фактически пригород Каира — там, где известные пирамиды) построили скоростную эстакаду, которая должна связать две местные кольцевые дороги, в упор к жилому дому. На одной из улиц эстакада трассы прошла буквально в полуметре от существующей застройки, причем на уровне шестого этажа.

Внешний вид домов какой-то странный. Но кто его знает, какие трущобы бывают в Египте. Порывшись по просторам интернета вот какие уточнения я нашел.

Скоростная эстакада протяженностью 12,5 километра и стоимостью в $317 млн должна связать две местные кольцевые магистрали и послужить священному делу разгрузки городского трафика. Проблема в том, что на одном из своих участков эта трасса проходит максимально близко к жилым многоэтажным домам, сообщает Arab News. Настолько близко, что их жители могут коснуться эстакады рукой из собственного окна.

Махмуд Нассар, глава Центрального агентства по строительству Египта, заявил, что проект критически важен и принесет району только пользу.

При этом чиновник утверждает, что никакой ошибки в таком расположении объекта нет. Подобное расстояние до многоэтажек существует только потому, что те построены незаконно на участках, где зданий просто не должно было быть. Местные жители возмущены, они в свою очередь уверяют, что вся необходимая разрешительная документация на дома у них имеется, и требуют справедливой компенсации в случае сноса их собственности.

Скорее всего, без демонтажа зданий не обойдется, ведь тысячи автомобилей будут мчаться вплотную к пятому-шестому этажу домов, а квартиры ниже и расположенные на первом уровне лавки и вовсе окажутся в своеобразном тоннеле.