Возможно ли победить телефонных мошенников

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15 мая 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Позвонили сейчас из службы безопасности банка, сказали, что неизвестные пытаются украсть деньги с моей карточки. Логика подсказывает, что раз мошенники обзванивают случайных людей, кто-то на подобные звонки ведётся — сообщает мошенникам данные своей карточки, лишается накоплений.

Технически остановить мобильное мошенничество на территории России несложно — операторы умеют отслеживать телефоны, банки умеют отслеживать деньги, полиция умеет находить и арестовывать преступников. К сожалению, ни тех, ни у других, ни у третьих нет горячего желания ловить жуликов, и потому поголовье звонящих достаточно велико, чтобы с ними регулярно сталкивался каждый владелец сотового телефона.

С другой напастью, — телефонными спамерами, — бороться легче. Когда закончится карантин и суды снова заработают в нормальном режиме, я опубликую подробную инструкцию, как прямо со своего дивана можно подать на телефонного спамера в суд. Я пробную процедуру провёл в январе, результатом доволен. С телефонными мошенниками, однако, всё сложнее — они, в отличие от спамеров, прячутся, их с дивана не достать.

Если бы я был моложе, я бы, пожалуй, начал сейчас гневно мять тогу и потрясать руками, призывая проклятья на головы лентяев, которые не решают насущную проблему. К сожалению, длительное пребывание в шкуре руководителя подсказывает, что старые и масштабные проблемы легко решаются только в оппозиционных блогах, попытки же применить на практике рецепты теоретиков почти всегда заканчиваются быстрым и позорным провалом.

Также опыт подсказывает мне, что традиционная награда первопроходца — подвёрнутые ноги, набитые шишки и исхлёстанное ветками лицо. Умный экспериментатор свято блюдёт два правила:

— экспериментировать за чужой счёт;

— ставить опыты на тех, кого не жалко.

Исходя из всего этого, я хочу задать опытным читателям очевидный вопрос. Есть ли в мире страна, — кроме процветающей КНДР, конечно, — которая сумела уже удовлетворительно решить проблему телефонного мошенничества?

Может, надо законодательно обязать сотовых операторов компенсировать за свой счёт убытки тем, кого обманули с их телефонов? Может, нужно проработать упрощённую процедуру привлечения мобильных жуликов к ответственности? На нашей планете более двухсот стран — наверняка где-то продвинулись в решении этой проблемы дальше, чем в России.