Между российской властью и двумя крупнейшими западными газетами разразился скандал

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14 мая 2020, 12:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: el-murid.livejournal.com

И так, "Нью-Йорк Таймс" и "Файнэншл Таймс" разместили материалы, которые, основываясь на данных о сверхсмертности в Москве, которые опубликованы органами ЗАГС, и данных о смерти москвичей от коронавируса, которые публикуются оперативным штабом, предположили о фальсификациях и манипуляциях со статистикой смертности от коронавируса в Москве и России в целом.

Естественно, что разнообразные депутаты и прочие чиновники МИДа уже потребовали наказания и опровержения, однако в "Нью-Йорк Таймс" сообщили, что уверены в своих данных (которые основаны на официальной российской статистике) и своих предположениях, а кроме того, гневные вопли из Москвы не содержали никаких конкретных цифр, данных, а данные, приведенные в самой NYT, не оспаривались.

Суть проблемы в том, что сверхсмертность в Москве составила за апрель приблизительно 1700 человек по отношению к "обычной" апрельской смертности за прошлые годы. При этом согласно данным официальной статистики в апреле умерло от коронавируса в Москве примерно 650 человек. Американские издания сделали вывод, что статистика по смертности существенно занижена.

В Москве, как обычно, в публикациях нашли руку госдепа и враждебные происки. Проблема в том, что оба издания - это солидные газеты деловых кругов США, причем кругов самых высоких и влиятельных. Их задача - информировать и ориентировать своих читателей, которые принимают решения с немалым количеством нулей после значащих цифр. Вести пропаганду в России этим изданиям нет смысла, потому что у них нет здесь аудитории. Но логика российских официальных лиц всегда одна и та же - если публикуется что-то, что им не нравится, значит, это спецоперации ЦРУ, госдепа или каких-то глубинных правительств.

Тем не менее, вопросы, конечно, остаются. Есть и сверхсмертность, и не соответствующее ей количество официально умерших. И объяснения этому феномену нет. Что, безусловно, и позволяет задаваться вопросами.

На самом деле есть два относительно внятных объяснения возникшей нестыковке в статистике смертности. Первое, самое простое - фальсифицируют. Учитывая способности российской власти в этом вопросе, такая версия выглядит вполне правдоподобной...

Второе объяснение не сильно комплиментарнее для властей - прямой фальсификации количеством смертей от коронавируса нет, но есть последствия борьбы с коронавирусом. Люди, которые умерли вследствие неоказания им помощи, так как российское здравоохранение развалено, а потому не способно справляться с тривиальной эпидемией, не убивая при этом другие категории больных.

И то, и другое объяснение выглядит для кремлевских крайне неприятно, поэтому они и взвыли. Естественно, аргументы с российской стороны выглядят неубедительно, так как своей версии нестыковок она не предоставляет. Аргумент - а у вас самих куча народа поумирала - это не аргумент, так как вопрос о России. Кстати, в США плачевное состояние здравоохранения - только наруку администрации Трампа, который считает медицинскую катастрофу провалом программы Обамы под названием "Obamacare", и, возможно, вполне обосновано.

Но вопрос не об Америке, пусть они разбираются со своими проблемами без нас. Вопрос в российских реалиях. Если от борьбы с коронавирусом и правда умирает больше, чем от него самого, то в чем смысл такой борьбы, если при этом пускают под нож российскую экономику, загоняя в нищету миллионы людей? Вопрос предельно простой - это идиотизм или предательство?

PS

По словам представителя ВОЗ со ссылкой на РИА Новости от 14.05.2020, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.