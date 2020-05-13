Причастие через Интернет

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13 мая 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: diak-kuraev.livejournal.com

Онлайн-литургию совершили два священника ПЦУ. Одного из них уже уволило его епархиальное начальство. А глава ПЦУ осудил саму затею. Так что вынесем за скобки вопрос о ПЦУ. Они как и мы: сначала осуждают, потом (и то не всегда ) - думают.

Представим себе, что всё происходит по благословению канонического епископа.

Есть группа людей, к которым у священника нет физического доступа. Это люди, хорошо известные данному священнику, его духовные чада. Именно их и именно он годами учил, что в любой трудной ситуации надо прибегать к Чаше - "что воздам Господеви о всех яже воздаде ми - чашу спасения прииму и имя Господне призову".

И вот эти люди находятся в смертельной опасности, и они просят о причастии. Предположим, это космонавты на гибнущей станции.

Можно сказать, что их желание причаститься Господь примет как само причастие. Может быть. Не буду решать за Бога. Но это огромный шаг в сторону протестантской идеи "невидимой Церкви".

Можно сказать, что "можно спастись, не ходя в храм" (недавняя формула патриарха Кирилла). Может быть. Не буду решать за Бога. Но это еще один огромный шаг в сторону протестантской идеи "невидимой Церкви".

Мы уже знаем, что вполне возможны заочные отпевания.

Знаем, что вполне возможна исповедь через посыльного-посредника или по телефону-интернету. Нет, не анонимная, а именно по взаимной договоренности. Прикосновение епитрахили к макушке, конечно, радостно, но не является необходимым условием совершения таинства покаяния.

Последние месяцы нам часто и официально говорят, что возможно полноценное соучастие в храмовой службе и молитве по теле- и интернет-трансляции.

Однажды я должен был служить с о. Всеволодом Чаплиным. Я приехал вовремя. Пономари, хор, прихожане на месте. А отец Всеволод где-то застрял в пробке. Я позвонил ему - и он по телефону дал возглас на начало Часов. К "Благословенно Царство" он успел вбежать в алтарь служба пошла обычным путем.

Нужно ли физическое соприсутствие для молитвы и чуда? - Христос исцелял и на расстоянии.

Итак, священник предлагает своим удаленным прихожанам: будьте моими руками. Вы берете хлеб, а я произношу молитвы (проскомидии и дальнейшие).

Священник может читать Служебник через очки. Священник может вкушать Тело Христово искусственными зубами. Что ж, и миряне могут быть его одушевленными манипуляторами-помощниками (пономари-иподиакона, подающие кадило или иное потребное на службе). Даже диакон это своего рода "продолжение тела" священика.

Поскольку же не миряне тут читают священнические молитвы, они остаются мирянами.

Если священник молится "Господи, ниспошли Твою помощь нам" - должны ли эти "мы" быть локтем-к-локтю с ним? - Нет.

А если священник молится - "Господи, ниспошли Духа Твоего Святого на ны" - должны ли эти "ны" быть не далее чем в радиусе ста метров? Думаю, и тут расстояние не помеха. Благодати не нужны ни провода, ни волны вай-фая. Не по ним она будет распространяться.

Может ли священник нечто освятить на расстоянии? Так при освящении, скажем, поля или космической ракеты священник не обходит все борозды или агрегаты, а кропит то, что "под рукой" (в случае освящения ракеты это оказывается как раз та ее часть, на которую наши космонавты по-гагарински потом мочатся перед стартом). Но считается, что священник облагодатствовал всё поле и всю ракету.

У священника во время "виртуальной" литургии на престоле обычный "агнец". Он сам молится и о нем, и сам от него себя же и причастит. Но если священник при фразе "... и на предлежащие дары сия" будет молиться и о том хлебе, что лежит на другом столе у его чад - что тут радикально меняющего ситуацию? Кстати, и на обычной Литургии при освящении даров свяшенник физического контакта с ними как раз не имеет. Персты в вино он не омокает и перстами же Хлеба не касается. Василий Великий к числу изначальных преданий относит «указание рукой» на хлеб и чашу (О Духе Святом, 27).

Патриарх Кирилл, как мы помним, ввел (по словам митр. Илариона - возобновил) практику одновременного освящения сразу нескольких чаш за одной литургией.

А на службе иерусалимского патриарха я видел, как греческие диакона спокойно бутылками вливают вино в Чашу уже после причастия духовенства. Это значит, что миряне причащались не вполне той же материей, что и духовенство.

Вспомним также, что Совершителем Таинства вообще является не священник, а Бог. И что Он творит это чудо в ответ на молитвы не священника, а всей общины, всей церкви.

Миряне в первые века могли забирать Дары к себе домой и сами причащать себя (даже женщины) - «Ибо все монахи, живущие в пустынях, где нет иерея, храня Причастие в доме, сами себя приобщают. А в Александрии и Египте и каждый крещеный мирянин по большей части имеет Причастие у себя в доме и сам собою приобщается, когда хочет» (Василий Великий. О Духе Святом, 27). И много позже диакониссы разносили Причастие по гинеконам.

В общем, сама по себе эта идея не так богословски абсурдна, как кажется поначалу. Не надо торопиться с ее анафемой: жизнь разнообразна и впереди еще много страниц церковной истории.

Еще раз: изолированный мирянин перед видеокамерой ставит кусок хлеба и чашку вина. В это же время священник в храме (или там, где он разложит свой антиминс) начинает проскомидию, в своем уме и своей молитве держа не только предлежащий ему хлеб, но и тот, который "на удалении". Мирянин просто слушает молитвы священника. Может быть, иногда кадит (если у него есть такая возможность). А в итоге слышит от священника - "со страхом Божиим и верою приступите".

Убежден, что его переживания будут много глубже, чем на обычной службе.

Все это, конечно, очень непривычно (и, вероятнее всего, очень разрушительно для привычной административной структуры церкви: интернет не знает "канонических" и иных границ). Но отмахиваться от этого простым словом "абсурд" (В.Р. Легойда) не стоит.

В конце концов, речь идет о Чуде, а не о технологии.

И это хороший повод для добротной богословской дискуссии. На которой кто-то вдруг да вспомнит, как в 3 веке епископ Федим заочно посвятил во епископа св. Григория Чудотворца.