О потерях СССР в войне без гипербол и мифов

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13 мая 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.rosbalt.ru/blogs

Вопрос о том, какой ценой нашей стране далась Победа в 1945 году, до сих пор остается одним из самых дискуссионных в исторической науке. Разброс данных огромный — от 7 млн, названных Сталиным, до 50 млн, о которых вдруг решил заявить Дональд Трамп.

Можно было бы, конечно, поинтересоваться откуда Трамп берет советников, которые снабжают его такой необычной информацией. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что эти цифры — более 50 миллионов граждан СССР, погибших во Второй мировой — вполне отечественного происхождения. В частности, схожие данные были озвучены еще в марте 2017 года на парламентских слушаниях в Госдуме депутатом от «Единой России» Николаем Земцовым.

Однако некоторые исследователи этой темы, как профессионалы, так и любители, как мне кажется, уходят в какие-то совсем уж странные расчеты. Например, общие потери вычисляются не из 196 млн человек (общее число жителей СССР на середину 1941), а, например, из неизвестно откуда взятого числа 222 миллиона. Понятно, что чем больше численность предвоенного населения и чем меньше послевоенного, тем больше получаются общие цифры потерь.

Более 50 миллионов общих потерь у депутата Земцова взялись из неких рассекреченных данных Госплана СССР. При этом он употребляет термины доселе незнакомые исследователям. Такие, например, как «Общая убыль населения СССР в 1941—1945 годах». В эту «общую убыль» он уложил 19 миллионов военнослужащих (о чем еще можно спорить) и около 23 миллионов гражданских, которых вообще неизвестно откуда взял. Получилась будоражащая сумма в 42 миллиона. Вдобавок он приплюсовал сюда и естественную смертность за 4,5 года войны в сумме 10,8 млн человек. Из чего получились уже фантастические 52,812 млн человек.

То, что естественную смертность (то есть тех людей, которые умерли бы и в мирное время) из цифры военных потерь надо вычитать (тогда бы получилась тоже огромная, но все же несколько более приближенная к реальности сумма в 31 млн человек), а не прибавлять к ним, Земцову, похоже, неведомо.

Что касается 19 млн непосредственно военных потерь, то историк Виктор Земсков (не путать с Земцовым) считает более вероятной сумму 11,5 млн человек. Эти данные обнародованы в книге «Гриф секретности снят» под редакцией генерала Григория Кривошеева.



Однако авторы книги «„Умылись кровью“? Ложь и правда о потерях в Великой Отечественной войне», которая вышла в 2012 году в издательстве ЭКСМО, соглашаясь с общей цифрой в 26,6 млн человек, утверждают, что «в картотеке безвозвратных военных потерь 9-го отдела Центрального архива МО (солдаты и сержанты) на конец 2010 г. насчитывалось уже 15,3 млн персональных карточек». При этом они критикуют Кривошеева за то, что он опирался в своих подсчетах исключительно на данные потерь, которые стекались в Генштаб из действующих на фронте соединений, командиры которых нередко скрывали реальный масштаб гибели своих подчиненных. Сообщается что подсчет погибших, пропавших без вести и не вернувшихся из плена по персональным воинским карточкам продолжается…

Парламент у нас, как известно, не место для дискуссий, но в данном случае вопрос более чем спорный. Для начала отметим, что сумму в 50 миллионов почти сразу опроверг главный официальный историк современной России, помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, который поправил американского лидера: не 50, а 26,7 млн человек.

Действительно число 26,7 млн погибших в постсоветские годы долгое время считалось наиболее точным, поскольку, в отличие от предыдущих данных, бралось не с потолка, а высчитывалась за счет разницы между предвоенным населением СССР, которое на середину 1941 года оценивается в 196,7 млн человек (впрочем, есть и другие мнения на сей счет), и послевоенным (170 млн).

Доктор исторических наук В. Н. Земсков в своей статье, опубликованной в 2012 году (журнал «Военно-исторический архив», № 9), напоминает, что впервые данные о советских потерях в Великой Отечественной войне официально озвучил генералиссимус Иосиф Сталин. В интервью газете «Правда» в марте 1946 года вождь сказал, что погибли 7 миллионов человек. При том, что, как отмечает Земсков, вождю народов тогда были уже известны другие цифры советских потерь, которые в том же 1946 году ему предоставил председатель Госплана СССР Николай Вознесенский — 15 миллионов.