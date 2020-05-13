Как уберечь неграмотных от заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

13 мая 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varlamov.ru

Объявили "нерабочие дни", но не объяснили, что это значит – люди поехали отдыхать на природу. Заставили носить маски, а как их правильно носить, никто не объяснил – люди ходят целый день в одной маске, то и дело приспуская её и постоянно трогая лицо. С перчатками та же история, только здесь даже объяснить не получится: нет объективных причин носить перчатки.

Нужно уметь работать с людьми. Например, в Греции ежедневно проводились брифинги с участием главного эпидемиолога. В Корее и Сингапуре власти делали рассылки, постоянно информировали население, повышали сознательность. Но не во всех странах это сработает. В развивающихся странах люди не умеют даже читать и писать, им сложно объяснить, что такое вирус. В таких случаях нужны наглядные и красочные иллюстрации, которые тупо показывают, что надо делать.

Не бездушные векторные иконки, как предлагает ВОЗ и всякие благотворительные организации, а простые, максимально близкие обычным людям картинки.

Католическая служба помощи в Западной Африке сделала плакаты, которые наглядно доносят до людей правила поведения во время пандемии. Плакаты о том, когда правильно обращаться за медицинской помощью, развешивают в медицинских учреждениях. О социальной дистанции – в местах, где может быть очередь: в магазинах, аптеках. Плакаты, напоминающие о необходимости мыть руки, вешают рядом с рукомойниками и в туалетах. Есть версии плакатов в низком разрешении, чтобы африканцы могли перекидывать их через MMS (кто помнит, что это такое?).

Например: Заболел – бегом в больницу! Плохо себя чувствуешь, но в больницу идти не готов – звони по горячей линии. К этому плакату прилагается телефон региональной службы по борьбе с коронавирусом. В Африке не хватает масок, поэтому в конце дня масочку надо постирать с мылом.

В Индии ассоциация народных художников и ремесленников выпустила серию иллюстраций и картин в традиционных стилях. Так проще достучаться до неграмотного населения. Иногда вместо сложных объяснений лучше показать на примере чего-то привычного. В Индии традиционно передавали бытовые инструкции с помощью свитков с иллюстрациями и настенных фресок. В этих плакатах художники использовали разные формы народного творчества, свойственные определённым регионам.

Форма народного творчества Мадхубани предполагает использовать натуральные пигменты: такие рисунки делали на бумаге и стенах домов. Живопись Фад из Средних веков тоже к месту. Этой техникой традиционно расписывали большие тканевые панно.

Сюжеты самые разные: Как вести себя в больнице, и что-то про самоизоляцию. О социальном дистанцировании и гигиене. Тут уже появляются и надписи: «Даже когда идёшь к Кришне, не забывай про маску и мыло». Многое нарисовано и в традициях миниатюр XVII века.

Но в Индии о коронавирусе рассказывают не только с помощью искусства, но и с помощью полиции. Я уже рассказывал, как полиция била палками всех выходящих на улицу. После этих случаев индийские полицейские опробовали более гуманный подход. Они надевали шлемы в форме коронавируса (на снимке) и рассказывали нарушителям карантина об опасности эпидемии .

А в Африке сейчас популярны причёски "коронавирус". Дёшево и служит хорошим напоминанием о социальной дистанции. Все средства хороши.